Menotti le volvió a contestar a Mbappé con una comparación entre Boca y el Real Madrid

Kylian Mbappé reabrió una vieja discusión con una polémica frase: "En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan", aseguró la estrella francesa. Lógicamente, esto disparó la controversia y muchos protagonistas del fútbol sudamericano salieron a contestarle de forma tajante. Uno de ellos fue César Luis Menotti que volvió a arremeter contra las ligas del Viejo Continente.

Menotti, gran defensor del estilo característico del fútbol argentino, había dejado una picante frase contra Mbappé en una entrevista con TyC Sports: "¿No será que ellos están un paso por detrás? Decile a Mbappé que venga a jugar a Chacarita, que venga a San Martín a jugar algún partido". Esta declaración causó mucho revuelo pero el DT campeón del mundo con la Selección argentina volvió a contestarle al francés con una comparación sorpresiva entre Boca y el Real Madrid.

En charla con Supermitre Deportivo, Menotti comparó a ambos clubes para dejar en claro lo que piensa acerca del fútbol europeo: "Es más difícil jugar en la primera de Boca que en el Real Madrid", apuntó el exDT y actual director de selecciones nacionales de AFA. Además, el Flaco volvió a hacer hincapié en que le gustaría ver a Mbappé en el fútbol argentino: "Hoy no hay diferencias entre los europeos y los sudamericanos. A mi me gustaría que Mbappé venga a jugar a Chacarita. Me parece irrespetuoso, no tiene ni noción de lo que dice".

Luego, Menotti, que dirigió al Barcelona, Atletico de Madrid y Sampdoria en el Viejo Continente, realzó el nivel del campeonato argentino y aseguró que no todos los jugadores europeos podrían hacer en nuestro fútbol lo que hacen del otro lado del charco: "Cualquier jugador de primer nivel en Argentina puede jugar en Europa, y tengo dudas de que cualquier jugador de primer nivel europeo pueda jugar en Argentina. Nuestra Liga es difícil".

Para cerrar, Menotti habló sobre la Selección argentina de Lionel Scaloni, un equipo que, según dijo, lo enorgullece: "Mi sueño es que Argentina, gane o pierda, pero juegue como en el fútbol argentino. Esta selección me representa, no hay ningún técnico que venda humo, y hay un muy lindo grupo. La gente se siente representada con este equipo y con las formas"