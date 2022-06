La explosiva frase del entorno de Salvio sobre la renovación con Boca: “Directamente…”

La gran parte del primer semestre de Boca estuvo marcada por las críticas al juego del equipo. Sin embargo, Sebastián Battaglia encontró su 11 de confianza en la parte final de la Copa de la Liga Profesional y los últimos partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dentro de esa mejoría no se puede dejar de lado a Eduardo Salvio, quien levantó mucho su nivel y se convirtió en un jugador muy importante para el andamiaje del Xeneize. Aunque es sabida su relevancia futbolística, todavía hay muchas incógnitas acerca de su renovación contractual con el club.

Salvio, el 10 del Boca campeón: sumó su cuarto título en el Xeneize.

Este mes de junio es determinante para el futuro de Salvio. Si Boca no le ofrece un contrato antes del 30 de junio, el Toto quedará con el pase en su poder y tendrá libertad de acción. Claro, ese no lo que quiere el futbolista de 31 años, ya que su deseo pasa por seguir vistiéndose de azul y oro por varios años más. Sin embargo, todavía no hay noticias acerca de su renovación y desde su entorno aseguran que hay muchas preguntas qué resolver todavía.

Según informó Olé, el entorno de Salvio no sabe nada acerca de una renovación con Boca porque desde el club nadie se comunicó con ellos o con el propio futbolista: "No se comunicó nadie, no hay comunicación directamente", respondieron desde el círculo íntimo del 10 xeneize al diario deportivo. Luego, agregaron que "hay que resolver muchas cosas antes de firmar el contrato: deudas de comisión, deudas del jugador... Muchísimas cosas que arreglar, muchísimas".

Salvio fue el autor del gol ante Always Ready, clave para seguir con vida en la Libertadores.

Esto llama la atención porque distintos miembros de la dirigencia como Juan Román Riquelme y Jorge Bermúdez aseguraron en varias ocasiones que querían quedarse con el jugador. Sin embargo, desde la esquina de Salvio insitieron en que no hubo ningún llamado a sólo tres semanas del fin del actual vínculo: "Supongo que es porque pensarán que la oferta que hagan no va a ser aceptada en una primera instancia", aseguraron.

En la última semana, distintas versiones aseguraban que el Consejo de Fútbol de Boca le iba a ofrecer un contrato por dos años antes del partido contra Arsenal pero Salvio no tuvo noticias al respecto. Hace algunos meses, Riquelme dijo que había hablado con el futbolista, este le había dado el sí para su continuidad y aseguró que lo resolverían prontamente pero también mencionó un punto importante: "Salvio tiene un contrato muy alto y nos sentaremos a ver qué le podemos ofrecer y si él está contento con la oferta que le hacemos".

Por último, por el lado de Salvio aseguraron que clubes extranjeros preguntaron por su situación. A pesar de las dudas, el deseo del Toto de quedarse en Boca, sumado a que irse del país supondría no ver a sus hijos tras la separación con Magalí Aravena, es muy fuerte y puede hacer que estas incógnitas queden en el olvido: "Quedan muy pocos días, no hay certezas de que pueda llegar una propuesta de renovación. Ya a esta altura, difícil. Veremos...", expresó un allegado del 10, que espera por una renovación que, por ahora, no llegó.