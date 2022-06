El lamento de Giorgio Chiellini tras su retiro de la Selección italiana: "Lo intenté, pero no pude"

Giorgio Chiellini, que ya se despidió del Juventus y de la selección italiana, disputó su último partido con la camiseta de su país el pasado miércoles ante la Selección argentina en Wembley, en el marco de la Finalissima. Su futuro, según confirmó en las últimas horas, estará en la Major League Soccer de los Estados Unidos, más precisamente en Los Angeles FC.

El final con Italia no ha sido del todo dulce para un Chiellini que fue sustituido en el descanso en el partido que el conjunto transalpino perdió 0-3 contra Argentina, y se quedó fuera del Mundial de Catar 2022. Sin embargo, el ya exjugador del Juventus, levantó el pasado verano el trofeo de campeón de la Eurocopa 2020, el primer éxito de Italia desde el Mundial 2006, después de 14 años oscuros para el fútbol italiano.

"Me hubiera gustado intentar cambiar mi historia con los Mundiales, que nunca ha sido feliz. Lo intenté, pero no pude", declaró en una entrevista con la publicación 'Sportsweek', del diario italiano 'La Gazzetta dello Sport'. "En 2010 salimos mal en un grupo más que asequible, en 2014 arrancamos muy bien pero nos complicamos la vida perdiendo el puesto de cabeza de serie porque entonces jugábamos en condiciones realmente prohibitivas, con viajes locos, horarios y calor. En 2018 ni siquiera clasificamos y tuve este gran pesar", explicó.

"Creo que si nos hubiéramos clasificado para Rusia, habría dejado la selección después de esa Copa del Mundo. Y probablemente me hubiera dolido, porque entonces tuve mis mejores años", dijo. "Después de la no clasificación para la Copa del Mundo 2018 estaba tan devastado que quería despedirme de la selección. Gabriele Oriali (exfutbolista) me hizo pensar", añadió.

Además, el campeón de la EURO 2020 desveló su mejor momento durante esa competición: "El autobús de camino al estadio: (Salvatore) Sirigu me escribió palabras que me dieron ganas de llorar". "Tuve la suerte de jugar en todas las selecciones, desde la Sub-15 en adelante. Esta es la única camiseta que une a todo el país, va más allá de cualquier club", sentenció