El desopilante motivo por el que Troglio y Caniggia no fueron titulares en el debut de Italia 90: "Por rescatar a la princesa"

32 años pasaron desde que la Selección argentina, con Carlos Bilardo y Diego Maradona a la cabeza, quedaron en las puertas del bicampeonato en el Mundial de Italia 1990. El 8 de junio, en el debut de la Albiceleste ante Camerún (fue derrota por la mínima), hubo dos ausencias que llamaron la atención. Tanto Pedro Troglio como Claudio Caniggia vivieron desde el banco de suplentes el puntapié inicial del certamen. Con siete mundiales entre medio, fue el exdirector técnico de San Lorenzo quien reveló los detalles por los cuales el Narigón tomó dicha decisión.

En el marco del conocido 'Libero vs', que se emite en la programación de TyC Sports, Troglio recordó lo sucedido en la previa del aquel duelo, del cual quedó fuera por estar jugando a los videojuegos: "Al Nintendo, Mario Bros., por rescatar a la princesa. Si, quedamos afuera por eso. Bilardo dice que no pero si, entró a la habitación a las dos de la mañana y estamos jugando. Hasta ese día venimos siendo titulares y al otro día cambió y nos sacó a los dos. A ver, que me saque a mí... pero que saque a Caniggia...".

También, el nuevo entrenador de Olimpia de Honduras, detalló algunas de las particularidades del Doctor en medio de las concentraciones: "A cualquier hora vos escuchaba BRUM, hasta cuando estabas dormido, BRUM se hacía un silencio y cerraba la puerta. Ya sabíamos que era él. Cinco de la tarde, BRUM, se te quedaba mirando, no decía nada, salía y se iba. Manejaba una locura fantástica".

A la hora de hablar sobre algunas de las tantas locuras de Bilardo, muy reconocido por ser cabulero, expresó: "Me hizo sacar un cactus en Italia, en Roma, porque traía mala suerte. No era un cactus chiquitito, era una planta gigante que la tuve que cortar a pedazos con mi hermano y sacarla que armó un revuelo en el edificio. Él decía que era mufa. Era del portero". Y, para cerrar, sentenció: "Entonces me dijo: "Mirá yo voy a venir el mes que viene, sacala porque trae mala suerte". Entonces yo le dije a mi hermano "vamos a sacarla" porque me va a dejar afuera de la lista. Yo lo hice mierda y nunca más volvió".

Para finalizar, confirmó una de las historias más escuchadas por aquellos que dijeron presente en el casamiento de Diego Maradona: "También el día que lo hace bailar al Tata Brown al lado de Careca en el casamiento de Diego. Lo hace bailar al Tata a ver quien lo iba a marcar en la Copa América '89. Después lo llamó y dijo "No, no, va a ir Ruggeri". El tipo lo hizo salir, estábamos todos charlando y le dice "anda a bailar al lado de Careca" y el Tata fue a bailar. Porque nosotros en ese momento, antes, hacíamos caso a todo",