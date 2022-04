La cruda revelación de Troglio sobre Tinelli: "Hablamos una sola vez y lo vi caído porque..."

Luego de su salida de San Lorenzo, tras perder con Racing de Córdoba por Copa Argentina, Pedro Troglio habló de lo que fue su paso por el Ciclón y, entre otras cosas, se refirió a su relación con Marcelo Tinelli quien está de licencia y es el principal blanco de críticas de parte de los fanáticos, como también de muchos directivos actuales del club.

"Una vez hablé con Marcelo. Él estaba afuera y tampoco quería acercarse demasiado. Tenía más charlas antes, pero entendía la situación. Hablamos una sola vez y lo vi anímicamente caído porque no podía ir a la cancha y sus hijos tampoco. Es difícil la situación, no sé quien tiene la razón ya que desconozco el mundo San Lorenzo en lo que ha pasado", contó en TyC Sports.

En la misma línea, agregó: "Mi relación es más cercana con Matías (Lammens), el presidente, Cetto. Entiendo que ahora están más aliviados desde lo económico para mejorar y ojalá así sea. Más allá de lo institucional, de la bronca política que hay en el club, no me puedo quejar del trato que he recibido".

Luego, realizó una cruda autocrítica sobre su estadía: "Cinco partidos era una eternidad para seguir poniendo la cara y que los resultados no se den. Yo puedo tomar esta decisión porque el fútbol me dio la tranquilidad de tomarla y no necesito estar atado a un lugar donde no dejé nada".

Manifestó, además, que eligió irse de San Lorenzo "antes de alargar demasiado" la agonía. "Un técnico sabe cuándo no puede darlo vuelta", graficó. Sobre su futuro, ante los rumores de que podría asumir en los seleccionados de Honduras o Panamá, aseguró que aún no recibió ningún llamado, pero que está dispuesto a escuchar cualquier oferta.