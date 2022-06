Atento Scaloni: derrota de Inglaterra y empate de Alemania en la Nations League

Una histórica Hungría que enterró una racha de sesenta años sin poder ganar a Inglaterra se instaló en el primer puesto del llamado 'grupo de la muerte' de la Liga de Naciones beneficiada por el empate en Bolonia entre Italia y Alemania (1-1).



No conseguía Hungría vencer a Inglaterra desde el Mundial de Chile de 1962. Y con un penalti transformado por Dominik Szoboszlai en el tramo final consiguió un éxito histórico y truncar la racha del equipo de Gareth Southgate (1-0).



Inglaterra acudió al estadio Ferenc Puskas de Budapest, donde había goleado en septiembre pasado, con una racha de veintidós partidos consecutivos invicto, a excepción de la final de la Eurocopa, en la que perdió por penaltis.



El cuadro magiar se estrenó en la máxima categoría de la competición a la que ha llegado después de dos ascensos seguidos. Su debut no pudo ser mejor, con un triunfo histórico y el liderato en el Grupo 3 que completan dos excampeonas del mundo, Italia y Alemania.



El campeón europeo mejoró su imagen respecto a sus actuaciones anteriores. Tras las decepciones en la repesca para el Mundial y la derrota días atrás ante Argentina en la Finalísima, el equipo de Roberto Mancini aumentó su nivel competitivo aunque tampoco ganó.



El choque se agitó en el tramo final. Tomó ventaja Italia en el 71 con el gol de Lorenzo Pellegrini a pase de Degnand Wilfried Gnonto pero Joshua Kimmich igualó seis después tras un mal despeje de Francesco Acerbi. El cuadro germano elevó a diez sus encuentros seguidos sin perder.



En la segunda división del torneo, la Liga B, la Armenia del español Joaquín Caparrós consiguió su primer triunfo. Ganó a Irlanda (1-0) en el Vezgen Sargsyan Republican Stadium de Ereván con un tanto de Edouard Spertsyan. Comanda un grupo que completan Escocia y Ucrania.



En el Grupo 3 de esta división Finlandia y Bosnia empataron en el estadio Olímpico Helsinki (1-1). El jugador del Norwich Teemu Pukki, de penalti, puso por delante al cuadro finés pero en el tiempo añadido, el conjunto de Ivaylo Petev evitó la derrota con el tanto de Smail Prevljak a pase de Edin Dzeko.



Stefan Mugosa y Marko Vukcevic dieron la primera victoria a Montenegro contra Rumanía en el estadio Pod Goricom de Podgorica (2-0). El equipo de Miodrag Radulovic se alza en el primer puesto de la clasificación.



En la tercera división, la Liga C, Turquía consiguió un sonoro triunfo contra Islas Feroe. El combinado otomano goleó 4-0 en su estreno en la categoría a la que cayó en la pasada edición. Cengiz Under, Halil Dervisoglu, Serdar Dursun y Merih Demiral proporcionaron la goleada turca.



Luxemburgo cerró la sesión con los tres puntos obtenidos en Lituania (0-2) con un doblete del jugador del Norwich Danel Sinani.