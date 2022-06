La tajante frase de Tata Martino tras la goleada de Uruguay a México: "Terminamos sufriendo una..."

Si la Selección argentina respira aires de triunfalismo, buen juego y confianza, la Selección mexicana es prácticamente todo lo contrario. El Tri, rival de la Scaloneta en el grupo C del Mundial de Qatar 2022, cayó por goleada ante Uruguay y agrandó sus dudas a sólo seis meses de la cita mundialista. Por eso, Gerardo Martino se mostró muy preocupado y no se guardó nada en su análisis tras la derrota por 3 a 0.

Con dos goles de Cavani, Uruguay venció por goleada a México.

El Tata, muy criticado en el país de América del Norte por el mal rendimiento del equipo en las Eliminatorias, reconoció la superioridad de la Selección uruguaya sobre México en el estadio Universidad de Phoenix y fue certero a la hora de hablar sobre el partido: "Terminamos sufriendo una derrota contundente".

Por otro lado, el extécnico de Newell's, Barcelona y la Selección argentina respondió a las dudas de cómo compite México ante las grandes potencias del fútbol mundial y, nuevamente, fue muy crítico con su equipo: "No competimos mal contra las potencias, competimos bien hasta que cometemos errores que ellos no cometen. No sólo tuvimos problema de definición, también nos faltó volumen de juego y no soportamos cómo manejan ellos la pelota en los espacios", disparó Martino en TUDN.

Sin embargo, no fue una noche del todo negra para México en los ojos del Tata Martino, ya que admitió que el equipo mostró algunos aspectos positivos a rescatar, principalmente en los primeros 45 minutos: "En los primeros 45 minutos fue un partido parejo, con dominio alternado. En el segundo tiempo fue totalmente diferente, en menos 10 minutos nos hicieron dos goles y ahí se desvirtuó el partido y perdimos las formas. El primer tiempo tiene cosas para observar, no son todas negativas. Creo que igualamos el partido y pudimos competir bien".

Los charrúas se adelantaron casi en el final del primer tiempo con gol de Matías Vecino y Edinson Cavani liquidó el partido con dos goles en los 10 minutos iniciales de la segunda parte. A partir de ahí, el partido se tiñó completamente de celeste y México no tuvo nada qué hacer. Por su parte, Diego Alonso, DT de la Selección uruguaya, eximió de culpas al equipo de Martino y atribuyó el mal rendimiento del Tri al excelente encuentro que hicieron sus dirigidos: "Yo creo que hicimos sentir mal a México porque jugamos bien y no porque ellos hayan jugado mal".

México enfrentará a la Selección argentina el 26 de noviembre por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022. Por ahora, el equipo del Tata Martino tiene más dudas que certezas y buscará levantar cabeza en el amistoso ante Ecuador y en la Liga de las Naciones de Concacaf.