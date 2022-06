Alarma en Corinthians: la imagen de la figura del equipo que lo pone en duda para la vuelta

Un problema más para Corinthians de cara a la vuelta de los octavos de final de la Libertadores contra Boca en La Bombonera. Es que su estrella, Willian, se retiró este martes de la cancha con un fuerte dolor en el hombro producto de una disputa por la pelota con Darío Benedetto. La figura del Timao es duda para la revancha...

Sobre el cierre del partido, los médicos ingresaron al campo de juego para atender al futbolista por un problema en el hombro derecho, y la imagen generó preocupación en los hinchas y el cuerpo técnico. Más tarde, a las 2 de la mañana, la esposa de Willian, Vanessa Martins, salió a tranquilizar en las redes con un video donde puede verse al jugador tratándose con un fisioterapeuta amigo.

Por el momento no se conocen los tiempos de recuperación de Willian, que es una pieza clave en el plantel y uno de los jugadores que más peligro generó en el área de Boca en el partido de ida. Corinthians por el momento no informó nada sobre la lesión del delantero, un detalle que puede ser positivo para los brasileños si se toma como un indicio de que no hay preocupación por el dolor.

uD83DuDC4FuD83DuDC4F ¡Cuando asistir al rival es prioridad!



uD83CuDFC6 CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/q8MvxlJFau — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 29, 2022

Willian intentará estar disponible para el partido de vuelta que se jugará este martes 5 de julio a las 21.30 en La Bombonera, donde se definirá quién accede a los cuartos de final del certamen continental.