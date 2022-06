Los explosivos posteos de Pergolini contra el Consejo y la CD de Boca: “Estamos en problemas”

El 30 de junio es sin duda una de las fechas más movidas para los diferentes clubes, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de contratos que llegan a su fin. En el marco de idas y vueltas, charlas y negociaciones que muchas veces no llegan a buen puerto, fue Mario Pergolini quien se hizo eco del presente que vive Boca en esta época del año. El conductor, exdirigente de la institución, eligió las redes sociales para pegarle a la actual Comisión Directiva.



No quedan dudas que fue una de las grandes noticias de la semana. Eduardo Salvio no llegó a un acuerdo en su contrato y no renovará su vínculo con el Xeneize por lo que afronta sus últimas horas como jugador del club de sus amores. A través de sus historias de Instagram Pergolini publicó una foto del jugador acompañado de la frase: "Gracias Toto, ¡Buena suerte!"



La foto del 10, que afrontará su último partido con la azul y oro ante Corinthians, no fue la única. El exdirigente del Xeneize también se refirió a la salida de Cristian Pavón, quien fue separado el a principio de año por su decisión de no renovar. "Gracias Pavón, ¡Mucha suerte!", escribió.

Finalmente, lejos de querer calmar las aguas, Pergolini hizo referencia al contrato con la empresa Qatar Airways, el cual llegará a su fin las 48 horas (al igual que el dos jugadores mencionados anteriormente). "Gracias Qatar Airways", escribió. Además, añadió: "10 millones de dólares menos sin marketing. Estamos en problemas".