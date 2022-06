Luis Suárez y el rumor que desvela a River: el contundente tuit del prestigioso periodista Fabrizio Romano

A esta altura no quedan dudas de que la de Luis Suárez es la gran novela del mercado de pases en el fútbol argentino. El Pistolero, que no continuará su carrera en el Atlético Madrid, le pidió algunos días más a la dirigencia del River para definir su futuro y dar una respuesta definitiva. Con el pasar de los días, las ilusiones cada día son más grandes en los pasillos del Monumental.

Como si no alcanzara con la ansiedad por el solo hecho de estar ante la posibilidad de la llegada de uno de los goleadores más importantes de los últimos tiempos, una serie de publicaciones en Twitter alteraron la calma que quiso trasladar Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa post triunfo ante Lanús. En este contexto, en la misma red social, llegó una de las palabras más esperadas: la de Fabrizio Romano.

El prestigioso periodista, especializado dar información de primera mano sobre el mercado de pases europeo, se refirió a la situación y le puso paños fríos, dándole un golpe de realidad a los fanáticos del Millonario que se ilusionaban con tenerlo en las próximas horas ya en Argentina.

El tuit de Fabrizio Romano tras los rumores de Luis Suárez y su ¿sí? a River.

"Vicepresidente de River y abogado de Lucho: aún no hay respuesta definitiva", le escribió Romano en un mensaje directo al perfil All About Argentina, quien le había preguntado sobre el estado de las negociaciones. De esta manera, los hinchas deberán seguir esperando para festejar el posible arribo de Suárez en el Monumental.

¿Qué dijo Gallardo de Luis Suárez?

Una vez consumado el triunfo de River ante el Granate en el estadio Antonio Vespucio Liberti, en conferencia de prensa, el DT se refirió a la posibilidad de que llegue Luis Suárez: "Él nos mostró una muy buena buena predisposición y entusiasmo. Los tiempos son los que tratamos de sostener de ambos lados porque estamos ante una posibilidad que él asume como que lo entusiasma, y está también la parte de su recuperación, que está haciéndola para poder estar bien"

"Después será una decisión propia de él cuando decida que ya está bien, apto, para ver si somos una opción viable, que es lo que él nos ha transmitido, y nos pondremos de acuerdo. Pero tampoco hay que mentirle a la gente y generarle demasiado entusiasmo con un nombre de semejante talla puede significar para el hincha y para el fútbol argentino en general", sentenció.