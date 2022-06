La revelación de Nadal sobre su lesión crónica a horas del debut en Wimbledon ante Cerúndolo

Este lunes marcó el inicio de una nueva edición de Wimbledon. La polémica exclusión a los jugadores rusos y bielorrusos como Daniil Medvedev y Andrey Rublev y la categórica respuesta de la ATP y WTA de no otorgar puntos en el torneo le dieron un sabor amargo a la previa. Sin embargo, la pelota ya está en juego en el césped más famoso del mundo y, como no podía ser de otra forma, Rafael Nadal es uno de los máximos candidatos a campeonar en el All England Club. Su debut será este martes ante el joven argentino Francisco Cerúndolo, quien escuchó atentamente lo que el manacorí tenía para decir sobre su tobillo.

Rafa se prepara para su debut frente al argentino Cerúndulo en Wimbledon.

Nadal viene de tener una de las performances más memorables de la historia del tenis al ganar Roland Garros por decimocuarta ocasión, esta vez con un estado físico muy mermado por su lesión en el pie. A pesar del constante dolor que evidenció en París, el español está listo para volver a jugar en el Grand Slam británico después de tres años de ausencias: "Puedo caminar normal todos los días, cuando me despierto no tengo ese dolor que tuve durante un año y medio. En entrenamiento en general he estado mejor. En las últimas semanas no he tenido un día de estos que me duele terrible. En general, soy positivo".

Su optimismo acerca de su lesión crónica y su regreso a Wimbledon se hizo notar pero Nadal tampoco quiso asegurar que está al 100% ni mucho menos: "No sé cómo llego realmente, es difícil de predecir. Es el torneo probablemente más difícil de predecir. Es una superficie complicada en la que necesitas pasar días en ella. No he jugado nada en tres años, esto lo hace extra complicado. La memoria es importante, la memoria que tienes más reciente ayuda sobre la superficie", explicó.

Cerúndulo viene de superar la qualy y tendrá un duro debut ante Nadal, aunque lo toma como "un desafío muy bonito".

De esta manera, el tenis espera ver a un Nadal al mejor nivel posible contra Cerúndolo en el primer cara a cara entre ambos, con el aliciente de que se disputará en el court principal del All England. Sobre su debut en Wimbledon contra el más ganador de Grand Slams, el argentino de 23 años dijo: "Es el partido que quise jugar toda mi vida, es muy especial. Cuando vi el cuadro, por un lado, me puse contento porque tenía ganas de jugar contra él, contra Federer y, también, contra Djokovic, antes de que se retiren, porque sé que a ninguno le quedan muchos años. Por otro lado, también sé que es un desafío muy bonito porque me enfrento a uno de los mejores de la historia o al mejor"

El posible camino a la final de Nadal en Wimbledon (Cilic es baja por Covid).

Las declaraciones de Rafa acerca de la situación actual acerca de su tobillo fueron una gran noticia para el tenis, que espera verlo competir hasta el final en Wimbledon, torneo que ganó en dos ocasiones. Además, el cuadro masculino tuvo un cambio de última hora que, en teoría, beneficia a Nadal: Marin Cilic, semifinalista en el último Roland Garros, será baja por Covid, por lo que uno de los potenciales rivales más peligrosos del español está fuera de competencia.