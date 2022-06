Insúa reveló el polémico motivo por el que Martegani no juega en San Lorenzo: “Hizo saber que…”

Una promesa que abandonó su lugar y una nueva mala noticia para San Lorenzo. Es que Rubén Insúa explicó este sábado en rueda de prensa por qué una de las figuras del plantel volvió a quedar afuera de la lista de convocados. Se trata de Agustín Martegani, que no estuvo contra Central Córdoba y tampoco estará contra Tigre este domingo. En primer lugar se habló de una molestia, pero el técnico del Ciclón indicó cuál es el motivo.

"Martegani no tiene ningún problema físico, el cuerpo médico me dijo que le hicieron todos los estudios y no tiene ninguna lesión", aseguró Insúa. Seguidamente, el entrenador blanqueó que el futbolista está esperando una oferta del exterior para dejar el club y, por miedo a lesionarse y perder la oportunidad, prefiere quedarse al margen de los partidos.

"Preferiría que le pregunten a Martegani por qué no juega. Por lo que le dijo al departamento médico, ya tenía el alta, le hicieron todos los estudios y no tiene ninguna lesión, pero le hizo saber que está en medio de una negociación, tiene varias ofertas del exterior, tiene cierto temor a tener alguna lesión", expresó el Gallego Insúa.

El técnico de San Lorenzo dejó en evidencia al futbolista, que era una pieza clave en el armado del equipo y seguramente será vendido en este mercado de pases. En ese sentido, su principal reemplazante podría ser Gonzalo Maroni, un volante de características ofensivas que llegó a préstamo y se convirtió en el primer refuerzo del plantel de Insúa.

Respecto del jugador, Insúa comentó: "Maroni hoy empezó a entrenar. Lo iremos evaluando en el día a día. Ahora estará más que nada bajo la mirada del preparador físico. Irá sumando entrenamientos y veremos cuando esté en buenas condiciones para formar parte del plantel".

San Lorenzo se enfrentará este domingo desde las 13 a Tigre en el Nuevo Gasómetro, en búsqueda de romper la pésima racha en casa y obtener, por fin, su primer triunfo como local en 2022.