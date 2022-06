Luciana Salazar estaría viviendo un romance con un futbolista de la Selección argentina

Con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina, toda noticia que tenga como protagonista a los miembros de la Selección argentina llama la atención del universo del fútbol, más allá de que no sea por lo que hacen los protagonistas dentro del rectángulo de juego. En esta ocasión, los focos se posaron en los rumores del inicio de un romance entre Luciana Salazar y una pieza clave para Lionel Scaloni en el funcionamiento de su equipo.

Según manifestó el periodista Adrián Palleres: "El sábado pasado, en el programa de Marcelo Polino, el periodista contó que le espió el teléfono a Luciana Salazar, que sería un jugador de la Selección, surgió el nombre que podía ser un Nico, que era soltero, estuvimos juntando todas esas pistas y te vamos a hacer la presentación oficial del nuevo novio de Luciana".

Polino, del círculo íntimo de la vedette, expresó: "No sé si lo voy a contar todo, pero ayer paso por lo de Luciana Salazar. Hablo para organizar porque íbamos a ir a comer.? No le conozco un novio y sé que me va a matar por lo que voy a decir, pero voy a la casa y la veo a ella con el dedito en el teléfono. Le reclamo que acabo de venir de viaje de otro país. '¿Con quién estás hablando?' .'No, nada, nada', me dice. A mí no, mamita. Le chusmeé el teléfono y era un jugador de la Selección Argentina".

Finalmente fue Mariana Brey quien reveló el nombre del futbolista: "De ayer a hoy busqué más información. Nico González es ariano, del 6 de abril, cumplió 24 años. Súper activo. Ojo, él le manda mensajitos a varias, es re buen mozo y buen compañero. Es soltero, empezó por Instagram, siguió por WhatsApp y nos cuentan que ya hubo un encuentro".

Por último, Salazar fue tajante a la hora de referirse a la situación: “De mi vida privada no voy a decir nada, lo dejé muy en claro todas las veces que me vinieron a preguntar. Igual Poli nunca va a decir nada, nunca va a decir un nombre o algo. Imaginate que es mi familia, tiene códigos. Por ahora estoy bien así como estoy en mi vida, bajo llave”.