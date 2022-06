¿Se va de Boca? Los dos clubes argentinos que tantearon a Salvio y su respuesta

A Eduardo Salvio se le vence su contrato el próximo 30 de junio y su futuro con la camiseta de Boca es aún incierto. Tras la reunión de este jueves entre la dirigencia Xeneize y el entorno del jugador, las negociaciones no llegaron a buen puerto, por lo que sigue siendo una incógnita.

El Toto aún no define su continuidad en Brandsen 805.

Desde el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, aseguran que la oferta es superadora y que el 10 sería uno de los mejores sueldos del actual plantel profesional. En contrapunto, por parte del jugador aseguran que la misma es insuficiente teniendo en cuenta sus expectativas.

La propuesta del Xeneize está sobre la mesa y puertas adentro aseguran no moverse de lo ya presentado, por lo que toda la presión la tiene Salvio, quien manifestó en más de una ocasión su deseo de seguir vistiendo la camiseta del club del cual es hincha desde chico.

En este contexto, con la incertidumbre a flor de piel, dos son los equipos del fútbol argentino que posaron sus ojos en contar con los servicios del atacante. Uno de ellos es Lanús, el club que lo vio nacer futbolísticamente y del que emigró a finales del 2009. El otro es Racing, dirigido por Fernando Gago y de presente complicado en el segundo semestre del año. Pese a esto, trascendió que en caso de no seguir en Brandsen 805, el Toto buscará destino europeo.

En referencia al caso, Sebastián Battaglia expresó lo siguiente: "Yo en el caso Salvio no me meto, si el club tiene una política financiera no tengo por qué meterme aunque digo que es importante y ojalá que se quede con nosotros. Es política de la institución, ya sabe lo que queremos, lo conocemos, está todo este tiempo, ya me conoce. A partir de ahí tiene un plus"