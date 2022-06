La tajante frase de Battaglia sobre la continuidad de Salvio en Boca: “En este caso yo…”

Sebastián Battaglia, entrenador de Boca, pasó por los micrófonos de ESPN y dejó varios títulos respecto a lo que se está por venir en el Xeneize, sobre todo en el mercado de pases.

El director técnico boquense reconoció que le tocó asumir el cargo en reemplazo de Miguel Russo "en una etapa complicada para el equipo".

"Pero en esto nadie tiene garantizado el éxito, porque uno va tratando de ir sacando cosas positivas tanto de lo bueno como de lo malo, y a partir de allí tratar de ir mejorando, Pero la receta del éxito no la tiene nadie, porque de lo contrario todos serían ganadores", expresó.

En medio de la charla, Battaglia evitó referirse a la continuidad de Eduardo Salvio: "No me meto en el tema Salvio", esquivó hablar el DT sobre la situación contractual del futbolista y dejó en claro que es importante para Boca.