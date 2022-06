"A mí me sorprendió": Buffarini reveló una decisión de Miguel Ángel Russo en Boca que lo descolocó

Era su último partido en Boca y venía de ser importante en las definiciones por penales anteriores (convirtió el último ante Banfield para ser campeón de la Copa Maradona, y anotó el último ante River en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2021), pero Julio Buffarini no ingresó para rematar contra Racing en las semifinales de esa Copa de la Liga 2021. Hoy en Talleres de Córdoba después de su paso por Huesca y Cartagena de España, el lateral recordó ese momento en charla con ESPN F90 y aseguró que le llamó la atención no haber entrado para ser parte de esa definición desde los doce pasos.

Consultado por el periodista Marcelo Sottile respecto de ese momento, Buffarini aseguró: "A mí me sorprendió. Ya me había sorprendido ir al banco contra Racing porque había jugado el partido anterior contra River, me había sentido bien, había tenido la suerte y el privilegio de definir el último penal y venía con mucha confianza. Era una decisión de Miguel (Ángel Russo, por entonces entrenador de Boca), que obviamente siempre se la respetaba".

"Cuando ya estaba terminando el partido los mismos chicos que estábamos haciendo la entrada en calor me decían 'preparate Buffa que vas a entrar para los penales', pero después no pude entrar. Me tocó vivirlo de afuera y lamentablemente no pudimos pasar a la final, la verdad que fue duro", recordó el cordobés de 33 años sobre esa eliminación ante la Academia.

Sin embargo, Buffarini indicó que está seguro de que la finalización posterior de su contrato no influyó en la decisión de Russo de no ponerlo: "Yo sin duda creo que fue una decisión técnica, uno entra ahí y trata de no ver que pase algo raro. Es lo que pensé en ese momento, la decisión la tomaba Miguel y yo, con el respeto que me manejé durante esos tres años y medio en Boca, seguí hasta el último día e incluso me presenté a la pretemporada sabiendo que no iba a seguir, pero sabía que tenía la obligación de cumplir mi contrato".