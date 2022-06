Juventus va por el bombazo del mercado de pases: quiere a un top 5 de estrellas mundiales

La situación entre el PSG y Neymar no es la mejor, el futbolista no se han convertido tras varios años dentro del club en la estrella que el conjunto parisino tanto ha deseado. Ahora mismo, si estuviera sólo en manos del club galo, firmarían la salida del astro brasileño, sin embargo, la actualidad del mercado no da para ello.

El futbolista ha sido más que claro, sin importar la postura del club, el está tranquilo dentro del PSG. Con contrato vigente y su intención es continuar dentro del plantel por lo menos esta temporada. Sin embargo, la situación podría cambiar, pues ha aparecido un serio contendiente que se interesa en el fichaje del '10'.

La Juventus valora el fichaje de Neymar este verano europeo a petición del propio Allegri, el técnico italiano considera que con un cambio de aires, el futbolista puede recuperar su mejor versión con el balón y hay disposición para hacer una inversión millonaria y concretar la llegada del ex Barcelona.

Desde la trinchera del PSG, hay disposición total para venderle, en cuanto a Neymar, luce como el problema, para difícil convencerle cuando está en un equipo rodeado de amigos, con un sueldo de locura y mínimas responsabilidades con el balón.