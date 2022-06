Tevez reveló por qué eligió a Rosario Central para debutar como DT: “Acepté por…”

Carlos Tevez ya es el entrenador de Rosario Central. Tras su primer entrenamiento y posterior charla con el plante profesional, el Apache fue presentado oficialmente en conferencia de prensa. “Acepté por su gente, Rosario tiene ese plus de la gente, confío plenamente en mi grupo de trabajo”, fueron las primeras declaraciones de Tevez.

Y sobre el tema refuerzos aclaró: “Todavía no pedí ningún jugador. Confío en este plantel. Primero tengo que escanear lo que tengo, Central es un gigante dormido, el que no quiera jugar que hable con el presidente”.

EN VIVO - Conferencia de presentacion de Carlos Tevez https://t.co/aq4aMjxzfz — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

“Se lo que significa el clásico y más en esta ciudad, pero ahora pienso en el viernes”, aclaró el Apache sobre el duelo ante Newell’s.

Y sobre la polémica de que si puede o no ingresar al banco de suplentes anticipó: “Veremos el viernes”.

“Cristian Bragarnik es un representante que tiene muchos jugadores, pero no va a tener ninguna incidencia, quien decide soy yo, quien viene o no viene lo decido yo, nadie me va a poner un jugador, que quede bien claro”, se defendió Tevez sobre la injerencia del representante.