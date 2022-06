La fuerte advertencia de Torrico luego de que Insúa le saque la titularidad en San Lorenzo: "Yo me..."

¿El final de una era en San Lorenzo? En las próximas horas podría haber una pésima noticia para el club azulgrana. Es que el técnico Rubén Insúa confirmó que Sebastián Torrico no será titular este martes ante Central Córdoba de Santiago del Estero y el arquero, que tuvo algunos errores en el partido contra Arsenal, no estaría contento con la decisión y habría lanzado un ultimátum para atajar o buscar un nuevo destino.

Torrico, ídolo del Ciclón, no será titular ante Central Córdoba.

Así lo anunció el cronista Leandro Alves en ESPN: "Tengo una información fuerte. 'Yo me retiro atajando. Si no voy a atajar, escucho ofertas', Sebastián Torrico". En el programa Sportscenter, el periodista recordó que, en su última conferencia de prensa, Insúa no quiso exponer públicamente al arquero mendocino de 42 años y que, en privado, tomó la decisión de reemplazarlo por Augusto Batalla, quien será titular contra los santiagueños.

Torrico fue parcialmente responsable en dos de los tres goles de Arsenal en el empate 3 a 3 en el Nuevo Gasómetro de la tercera fecha, y por eso el técnico azulgrana habría tomado la decisión de darle una oportunidad a Batalla: "Viene trabajando muy bien. Yo había hablado con los dos antes de empezar el torneo. Como nosotros no habíamos tenido la oportunidad de jugar partidos amistosos, todas las evaluaciones, no solo en el caso del arco sino en todos los puestos las íbamos a tener que hacer durante la competencia. Batalla viene trabajando muy bien y creo que merece una oportunidad", expresó el Gallego.

Por otro lado, el entrenador confirmó que Néstor Ortigoza no estará con el plantel por una pubalgia, al igual que Agustín Martegani, que tiene una contractura y tampoco viajó a Santiago del Estero. En ese sentido, el Ciclón formará con: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Gonzalo Luján, Jeremías James; Jalil Elías, Francisco Perruzzi, Siro Rosané, Nicolás Fernández Mercau; Ezequiel Cerutti, Adam Bareiro y Malcom Braida.

Por otro lado, Gonzalo Maroni será el primer refuerzo de San Lorenzo, a préstamo de Boca por 18 meses con opción a repesca por parte del club Xeneize cada seis meses. El volante se realizaría la revisión médica este miércoles y firmaría su contrato con el Ciclón.