La polémica que tiene en vilo al mundo del pádel e involucra a una pareja argentina

World Padel Tour cerró el Open de Francia por lo alto. El argentino Franco Stupaczuk y el brasileño Pablo Lima se quedaron con un torneo impresionante que, además del show de siempre, dejó una gran polémica.

Todo sucedió en la primera semifinal, jugada el sábado por la mañana. El Palais des Sports André Brouat se encontraba repleto. El duelo prometía mucho, ya que se enfrentaban las parejas de los argentinos Daniel "Sanyo" Gutiérrez y Agustín Tapia y los número uno del mundo, los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón.

La acción del encuentro fue cambiante, ya que el primer set se quedó en manos de los españoles por un contundente 6-3. En el segundo los argentinos reaccionaron y consiguieron ganar en tie break, lo que supuso un golpe psicológico para Lebrón y Galán, que salieron al set definitorio sin conseguir contrarrestar los ataques de Sanyo y Tapia, quienes rápidamente se pusieron 3-0 arriba.

En ese momento largó la controversia. Los número 1 comenzaron a demorarse de más en los cambios de lado, con salidas al baño más largas de lo reglamentario y hasta pidiendo atención médica para una supuesta molestia que nadie pudo advertir (y de la que no se supo nada más tras el partido). Estas maniobras -se quejaron los aficionados- tenían como fin "sacar" a los argentinos del partido que estaban dominando. Y, si tomamos el resultado final como medida, lo consiguieron, ya que ganaron el tercer set por 7-5 y se quedaron con el pase a final.

Stupaczuk y Lima ganaron la final de manera contundente. Foto: Twitter (@WorldPadelTour)

El enojo de quienes siguen el circuito más establecido del pádel fue patente desde el primer minuto. En las redes sociales del WPT no quedaron dudas de cómo se vio "desde las gradas" la curiosa actitud de los españoles. Hay que aclarar que, debido a la fuerte personalidad de Lebrón, no son la pareja preferida del público, pero en esta oportunidad los cañones de la gente apuntaron contra Galán.

"Una auténtica VERGÜENZA lo de Alejandro Galán, que parecía el más listo de la pareja y entre las declaraciones del otro día y la lesión que ha fingido hoy, se corona en el olimpo de Juanito Lebrón. Muy muy sucios", expresaba un fanático indignado en Twitter. "¿¿¿Esos son números 1??? Son una vergüenza... Me extraña de Galán. De Lebrón se espera cualquier cosa... Lo que hicieron hoy fue una vergüenza.. Y lo peor es que el árbitro lo permitió... LAMENTABLE", escribió otro. "Lo que acaban de hacer Lebrón y Galán es lo más sucio que vi en el pádel y el juez es cómplice. Increíble", sentenció otro de los cientos de comentarios en los que se criticaba a los ganadores.

FINAL!



? @juanlebronc & @alegalan96

6-3 / 6-7 / 7-5

? Tapia / Gutiérrez



Semifinals



Palais des Sports André Brouat



— World Padel Tour (@WorldPadelTour) June 18, 2022

También hubo quienes defendieron a la pareja Lebrón-Galán argumentando que sólo hicieron lo que el reglamento permitía. La pregunta -retórica- que utilizaron era por qué estaba mal algo que el árbitro permitía. "La culpa no la tienen Lebrón y Galán, la culpa la tiene el árbitro que lo permite. Si se lo permiten, pues pa' 'lante", indicó uno de los defensores. "Son los mejores de calle y lo han vuelto a demostrar Juan Lebrón es el mejor de todos y a muchos les duele...", dijo otro.

Si bien Lebrón y Galán llegaron a la final, los ganadores del Open fueron el chaqueño Stupaczuk y el brasileño Lima, por 7-6 y 6-4. Fue el primer título de la nueva pareja, que solo tiene cuatro competiciones oficiales en su haber.

De la cancha a YouTube

Claro que el escándalo no sólo se quedó en las redes sociales, sino que saltó a una de las plataformas en las que el pádel ha ganado más fuerza durante los últimos años: YouTube. Allí, los vloggers más importantes analizaron la situación, sorprendidos ante la respuesta del público.

Uno de los primeros en hablar del tema fue Manu Martín, de Mejora tu Pádel. Siempre diplomático, eligió no criticar abiertamente a Lebrón y Galán, aunque dejó en claro cuál era su postura. "A nivel de reglamento, si el árbitro no te sanciona, pues está permitido, entre comillas. El tema moral es diferente, y así se lo ha hecho saber el aficionado", señaló el entrenador. Además, prometió hablar largo y tendido del tema en otros videos.

Quien realizó un análisis muy detallado de todo lo ocurrido fue Pablo Herreros, de El 4° Set. En un vivo de su popular canal de YouTube, Pablo desmenuzó todo lo ocurrido mientras miles de personas daban su aporte. Cercano tanto a Lebrón como a Galán, el vlogger eligió hablar de un mal desempeño arbitral y no de una mala actitud de los jugadores. Además consideró que Sanyo y Tapia "no se deberían haber ido del partido".

La palabra de Sanyo Gutiérrez

Sanyo no ocultó su enojo durante una entrevista con el periodista Isaías Blaiotta para Olé. "Nunca gané un partido así ni lo ganaría", expresó el puntano tras los hechos del sábado.

A pesar de su molestia, también eligió enfocarse en el árbitro y no directamente en Lebrón y Galán. Aunque no dudó en comparar cómo se comportó él en situaciones similares: "Galán y Lebrón vinieron a mi ciudad (Alicante), me metieron un 6-1 / 6-1 en semifinales y yo no pedí fisio, no fui al baño, no hice tiempo ni nada. Pero hay gente que quizás puede darle más valor a la picardía, lo cual yo no comparto".

En medio de su enojo, Sanyo dio una buena noticia para los fanáticos del pádel de Argentina, ya que confirmó que vendrá a participar del torneo que se realizará en Mendoza en agosto. La incertidumbre que queda ahora es si lo hará con Tapia (quien no participó todavía del nuevo circuito por problemas con la marca que lo auspicia, Nox) o con otra pareja.