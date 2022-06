Atención, Rosario Central: por qué podría caerse la llegada del Chapa Retegui al cuerpo técnico de Tevez

¿Se puede caer la llegada de Carlos Retegui a Rosario Central? El Chapa, que tiene planeado sumarse al cuerpo técnico de Carlos Tevez en el Canalla, tiene un inconveniente con su salida de la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires. Es que el gobierno de la Ciudad no le aceptó al exentrenador de Las Leonas el pedido de licencia y, si no renuncia, no podrá dirigir en Central.

Carlos Retegui con el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Retegui ocupa actualmente el cargo de Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires y, además, es quien tiene la licencia de entrenador, a diferencia de Carlitos, que todavía no terminó los cursos necesarios. El trabajo de técnico de Central es incompatible con la función gubernamental que cumple, y según informó el medio Doble Amarilla la única posibilidad es que el Chapa presente la renuncia.

El Chapa Retegui es el Secretario de Deporte de la Ciudad desde el 16 de marzo, pero ahora deberá tomar una decisión respecto del cargo que ocupa y su deseo de convertirse en entrenador de fútbol del equipo rosarino.

Rosario Central, que viene de vencer a Godoy Cruz 1 a 0 con un gol de penal de su arquero Gaspar Servio, se enfrentará este lunes como visitante a Vélez a las 19 en el José Amalfitani, en tanto que Tevez realizaría su debut como entrenador recién en la fecha siguiente, ante Gimnasia el viernes 24 de junio a las 19.