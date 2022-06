La sorprendente revelación de Lothar Matthaus sobre Caniggia y Maradona en la final de Italia 90

Embajador de Qatar 2022 y uno de los futbolistas que más jugó la Copa del Mundo, Lothar Matthäus es un histórico futbolista de la selección de Alemania campeona de Italia 1990, justamente ante la Selección argentina. Aquella que tenía a Diego Armando Maradona y a Claudio Paul Caniggia, dos de los más grandes ídolos argentinos. El exvolante alemán, en diálogo con varios medios de comunicación en Doha, hizo una particular revelación sobre ese Mundial y esos jugadores argentinos.

Lothar Mattäus, histórico volante alemán.

Consultado acerca del Mundial de Italia 90, Matthäus afirmó: "Caniggia era muy rápido. Le teníamos más miedo a Caniggia que a Maradona. Anotó un gol contra Brasil en Turín. Caniggia tenía esta velocidad... Maradona ya no estaba al mismo nivel que en México. Caniggia era más peligroso para nosotros que Maradona. En nuestra mente, en nuestras charlas... Antes del partido con Argentina, lo decíamos. Caniggia para mí era el mejor jugador de Argentina en Italia 90. Y no hablen del arquero (Sergio Goycochea)".

"Creo que el mejor partido que jugamos en aquel Mundial fue con Inglaterra, no la final con Argentina. El partido con Inglaterra fue el más duro. Inglaterra tenía un gran equipo. Empezaron muy mal y después mejoraron. Tenían muchos grandes jugadores en el equipo. Ese partido fue definitivamente más duro que el de Argentina", indicó el exmediocampista.

Matthäus se refirió en varias oportunidades al seleccionado de Argentina, y en primer lugar opinó que el equipo dirigido por Lionel Scaloni está entre los candidatos a ganar el Mundial de Qatar 2022: " Hay cinco o seis favoritos, uno es Brasil que hizo una gran Eliminatoria, creo que solamente perdieron dos puntos por dos empates y el resto fueron victorias, además de que les queda el partido pendiente con Argentina. La FIFA lo resolverá. Otro puede ser Francia, que salió campeón hace cuatro años y tiene un buen equipo, no solamente tiene a Kylian Mbappé. Cuenta con muchos jugadores que están al más alto nivel".

"Creo que Alemania siempre tiene chances de ser campeón, viene de quedar eliminado en primera ronda en Rusia pero con el nuevo entrenador recuperó el poder que había perdido en los últimos años: trabajar juntos, creer en el otro. Inglaterra tiene muchos buenos jugadores, perdieron 4-0 con Hungría, pero su equipo es muy bueno. Lo mismo España, Portugal o Argentina, con Lionel Messi, que creo que jugará su último Mundial. Me gusta que ahora ya no todo depende de Messi y siento que crearon un espíritu de equipo diferente con su nuevo entrenador, tienen chances de llegar a la final o ir lejos como lo hicieron otros de sus equipos", siguió Matthäus.

"Seguro habrá sorpresas en los resultados, como ayer Nueva Zelanda que jugó un buen partido y fue mejor equipo que Costa Rica, que se quedó con la clasificación al Mundial con solamente un tiro al arco. Pero eso es lo importante en los Mundiales: no importan los rendimientos, solamente el resultado hace la diferencia", completó.

Entre sus recuerdos de los Mundiales, Matthäus recordó el incidente entre Manuel Neuer y Gonzalo Higuaín en la final de Brasil 2014, y opinó: "En 2014, el 7-1 a Brasil. Fue lo más importante en este Mundial en la semifinal. En la final debió haber ganado Argentina. El referí debió haberles dado un penal cometido por Manuel Neuer. Tuvimos suerte... Fue penal de Neuer. Después vino 2018, no quiero hablar demasiado de Rusia, pero vi en la Plaza Roja cómo la gente celebraba. Estaba viviendo muy cerca de los hinchas. Y me gustó cómo se comunicaban entre ellos".

Más frases de Matthäus

Las particularidades de este Mundial: "Jugar un Mundial tiene muchos condimentos. Creo que los pequeños detalles hacen la diferencia. Es un torneo que genera mucha pasión, esperanza y deseos en los jugadores y fanáticos. Creo que será un Mundial muy difícil, que se jugará a mitad de temporada, lo que es novedad para la organización, los entrenadores y los futbolistas. Sé que Alemania va a frenar la Bundesliga y en 5 días tendrá que empezar a prepararse para la Copa del Mundo, cuando lo habitual era que se disputara en verano con dos o tres semanas de preparación. Recuerdo que en 1986 viajamos a México con seis semanas de anticipación para aclimatarnos, construir un equipo, entrenar balones detenidos, y ahora no se tiene ese tiempo. Pero es el mismo escenario para todos".

Quién puede ser el mejor jugador de esta Copa del Mundo: "Es una buena pregunta. No voy a decir un nombre, porque uno de los mejores jugadores... o el mejor jugador en un Mundial tiene que ser de un equipo que esté entre los cuatro mejores del torneo. Te lo puedo firmar ahora. Cuando sales a la cancha puedes ser el mejor jugador, como Messi. Y si pierdes un partido de segunda ronda, nunca vas a ser el mejor futbolista del torneo. Esto implica que primero está el resultado del equipo. Después, la gloria personal. Como yo en 1990. Cuando fui el mejor jugador del mundo, tuve con Alemania la mejor selección. Y jugaba en Inter de Milán, que era uno de los mejores equipos del mundo. Y obtuvimos resultados".

¿Puede Francia conseguir el bicampeonato?: "Creo que Francia tiene tres equipos titulares y futbolistas de gran calidad. Tendrá que encontrar el mismo ritmo que hace cuatro años. Tienen una generación joven mezclada con jugadores de experiencia. Para mí tienen al mejor futbolista del futuro: Kylian Mbappé. Tiene esta velocidad que se necesita para hacer la diferencia cuando el equipo rival te da espacio. Es muy rápido en los regates. Sabe cómo anotar. Tiene todo para ser el nuevo Messi o el nuevo Ronaldo. O quizás el nuevo Lewandowski (risas). Es uno de los favoritos para los próximos 10 años del Balón de Oro".

Sus recuerdos de los Mundiales: "Me enamoré de los Mundiales en 1966, cuando ganó Inglaterra. Recuerdo el gol inglés. Después, me acuerdo de la semifinal en 1970. Primero, un partido de cuartos de final con Inglaterra: del 2-0 para los ingleses al 3-2 de Uwe Seeler. Luego, la semifinal entre Alemania e Italia. Y el gol de Carlos Alberto para Brasil en la final. En 1974, Holanda era el mejor equipo en la final, pero ganó Alemania. En 1978, recuerdo a Kempes, con sus botines Puma. Tengo recuerdos de cada Mundial. 1982: Italia, lo mismo que en Inglaterra en 1990. Estaban tres goles abajo y Paolo Rossi... Goles, goles y goles. La primera Copa del Mundo de Maradona y mi primer Mundial. En 1986, la final contra Maradona en el Azteca. Argentina fue un mejor equipo. Felicitaciones a ellos, ganaron porque eran mejores. Después vino 1990, el mejor recuerdo para mí, con Alemania, en mi país, porque jugaba para Inter y vivía allí. Mi sueño, mi final feliz fue en 1990. En 1994, un desastre. Un equipo sin espíritu. En 1998, mi último Mundial. Luego en 2002, Ronaldo le hizo dos goles a Oliver Kahn. Llegó el 2006, un verano hermoso en Alemania, con los festejos... ¡Nadie creía que Alemania podía hacer algo así! Sudáfrica 2010 tuvo lindos partidos y una gran selección de España".

El primer Mundial sin Maradona y si se lo va a extrañar: "Sí, por supuesto, dejó una enorme huella en el fútbol. Fue el mejor jugador de su época. Nos hemos enfrentado muchas veces y también tenía contacto personal con él. Vino a mi partido despedida en Múnich, yo fui al suyo en Buenos Aires. Fuimos rivales en dos finales de la Copa del Mundo y también en muchos partidos de la Serie A de Italia entre Napoli e Inter de Milán. Teníamos un vínculo especial. No era una amistad personal, pero éramos amigos del fútbol, nos respetábamos mucho. Cuando nos veíamos siempre nos daba felicidad tener ese tipo de competencia en el campo de juego y también muchas veces después de los partidos celebramos juntos hasta muy tarde en la madrugada".

La preparación de sudamericanos y europeos que no se enfrentaron en los últimos años: "Cada país va intentar hacer lo mejor y tienen que encontrar la mejor forma para lograrlo. No puedo sacar conclusiones ahora, hay que esperar hasta fin de año porque quien gane la Copa del Mundo será el entrenador, la federación y el equipo que haya hecho todo bien. En Europa tienen que interrumpir sus campeonatos, por ejemplo la Premier League que no se detiene en noviembre o diciembre, y será algo totalmente nuevo. Todos intentarán encontrar cuál es la mejor forma de prepararse para el Mundial".

El clima en Qatar: "El tiempo en que se va a jugar el Mundial es perfecto en términos de temperatura. Yo estuve en el Mundial 1986 y en México hacía mucho calor, casi 40°. Ocho años después estuve en Dallas y hubo temperaturas de 50° en Estados Unidos. Sé lo que significa jugar con altas temperaturas pero creo en noviembre o diciembre aquí en Doha hay un clima perfecto para jugar al fútbol, especialmente en las noches. Creo que es fantástico. Ayer en el estadio (en referencia al partido entre Costa Rica y Nueva Zelanda) me sentí cómodo con el sistema de refrigeración. Creo que es perfecto para los jugadores, nadie podrá decir que hace mucho calor o frío, o que llueve mucho. Los campos de juego están preparados y en perfecto estado para el Mundial. La gente en Qatar está muy feliz de tener este torneo en su país. Hay mucha discusión pero eso ya lo he visto. Todos encuentran algún punto para criticar a los anfitriones pero al final tendremos una fiesta del fútbol aquí en Qatar, con partidos de alto nivel. El Mundial es el mayor evento deportivo del mundo y estoy feliz de que falten solamente cinco meses para ver una edición en un área donde nunca antes se hizo".

¿Qatar está preparada para recibir el Mundial?: "Es una Copa del Mundo diferente por el momento en que se juega y por el tamaño del país, pero los estadios son preciosos, perfectos a mi parecer. Tienen muchos lugares de estacionamientos, están llenos de facilidades por dentro, todos tienen una corta distancia para ver los partidos, lo que es muy bueno para los espectadores. No van a estar lejos como por ejemplo en el Maracaná, aquí están todos muy cerca del campo de juego. Y los ocho estadios están muy cerca entre sí. Creo que es un evento de fútbol con distancias cortas, lo que es genial para los fanáticos. Los equipos siempre están preparados para viajar pero los seguidores no. Dentro de cuatro años van a tener que viajar del calor de México al frío de Vancouver, Canadá. Aquí los hinchas estarán muy cerca entre sí para celebrar. El fútbol conecta a la gente, no solamente a los jugadores sino a los aficionados. Qatar encontrará los lugares correctos para hacer felices a los hinchas".