Djokovic vuelve a estar en problemas: la mala noticia que pone en peligro su ranking

¿Se viene un nuevo problema grande para Novak Djokovic? Después del escándalo que vivió en el Australian Open, cuando quedó detenido y no pudo participar del torneo, el tenista serbio podría quedar impedido de competir en otro Grand Slam: el US Open. Y el problema sería nuevamente el mismo...

Djokovic no pudo participar del Australian Open y podría faltar también al US Open.

Este martes, el US Open confirmó que tanto los tenistas rusos como los bielorrusos podrán competir en el torneo bajo bandera neutral, pero no hubo ninguna afirmación sobre la participación de los tenistas que no se encuentren vacunados contra el covid-19, caso de Djokovic.

Hasta junio, las autoridades de Estados Unidos aún piden un certificado de vacunación contra el coronavirus a todos los extranjeros que quieran entrar al país. Este certificado no lo tiene el tenista serbio, quien se mostró varias veces en contra de la vacunación.

Así, vuelven a aparecer los problemas que ocurrieron en el Australian Open de este año, cuando Djokovic intentó ingresar al país oceánico y, tras un juicio contra el Gobierno de Australia, fue deportado del país por ser considerado una persona de riesgo para la salud pública.

Los últimos torneos disputados en Estados Unidos de los que no participó Djokovic fueron los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, y la razón fue justamente que no estaba vacunado. Si Estados Unidos no cambia su postura respecto del ingreso de extranjeros no vacunados, Djokovic también pegará el faltazo en el US Open, torneo que ganó por última vez en 2018. ¿Otra vez Nole afuera de un Grand Slam y con su ranking en peligro?