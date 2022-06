La curiosa explicación de Niembro tras su desafortunado comentario en San Lorenzo-Arsenal

La tardanza en la reanudación del juego después del primero de los tres goles de Arsenal ante San Lorenzo, en el atractivo 3-3 en el Nuevo Gasómetro, llevó a Fernando Niembro a una polémica metáfora que no pasó desapercibida en las redes.

"Que los árbitros no se enamoren del VAR, por favor. Hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada. Termínenla allá en Ezeiza, ¿si? No sé si se aburren, si quieren participar. Ojo que soy defensor del VAR a muerte, es necesario en el fútbol argentino. El problema es creer que es una chica de 17 años", lanzó el experimentado periodista deportivo.

Al darse cuenta de su desafortunados dichos, unos segundos después Niembro agregó: "Digo, esa es la etapa del enamoramiento, a los 17, 18 años cuando uno consigue novia... que el VAR no sea la novia de los árbitros".

Sin embargo en Twitter se viralizó solo la primera parte de su comentario y el repudio no tardó en llegar por la desafortunada comparación. Ante esto, el diario Olé se comunicó con Fernando Niembro, quien se mostró sorprendido por la repercusión: "No tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿cuál es el problema? No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer".

El lapidario comentario sobre Boca

En la previa del partido en el Bajo Flores, Niembro participó de ESPN F90, el programa del Pollo Vignolo. Y al ser consultado sobre si Boca era el mejor equipo del fútbol argentino por haber sido el último campeón, lanzó: "Para mí Boca es inmirable. Sinceramente no puedo entenderlo... Tienen que haber sido muy malos todos los otros para que Boca salga campeón. ¡Pero muy malos! ¡Muy malos!".

Ante la sorpresa de sus compañeros, seguidas de algunas risas, Oscar Ruggeri acompañó la lapidaria sentencia de su excompañero de El Equipo de Primera, ciclo nocturno que iba por Telefe: "¡Sos picante, guacho, eh!", le dijo el Cabezón.