La bomba de Tevez: fue ofrecido junto al Chapa Retegui para dirigir un club histórico de Primera

A un de su último partido como futbolista profesional, Carlos Tevez podría comenzar su carrera como director técnico. El Apache fue ofrecido en dupla técnica junto al Chapa Retegui para tomar las riendas de Rosario Central, club que se quedó sin técnico este lunes, cuando Leandro Somoza renunció tras solo 10 partidos, cansado por la falta de refuerzos.

La bomba la lanzó el Pollo Vignolo en ESPN F90, ante la sorpresa de sus compañeros: "La información es que Tevez y Retegui fueron ofrecidos para ser técnicos de Central", dijo el conductor, ante la sorpresa de sus compañeros.

MDZ pudo confirmar que Ricardo Carloni, vicepresidente de Rosario Central, se reunió en Buenos Aires con el representante Christian Bragarnik, y en la charla por posibles refuerzos para el Canalla el empresario sugirió el nombre de Carlos Tevez y Carlos Retegui para asumir como directores técnicos, en lo que sería la primera experiencia de la dupla.

Los otros 3 nombres que sonaron para dirigir a Rosario Central

En primer lugar, la dirigencia del Canalla pensó en los nombres de Pablo "Vitamina" Sánchez y Leonardo Fernández, ambos con pasado en el club y experiencias previas en el banco de Central: Vitamina en 2008 y Leo en 2017-18. Sánchez viene de dirigir a Audax Italiano, en tanto que Fernández se encuentra en Sarmiento de Chaco.

Qué dijo Carlos Tevez sobre sus ganas de ser director técnico

El viernes 3 de junio Carlos Tevez le dio una entrevista a Alejandro Fantino para Animales Sueltos, y confirmó que había colgado los botines tras su vuelta a Boca: "Estoy retirado del fútbol. Me ofrecieron jugar en Estados Unidos pero no acepté, ya di todo", expresó Carlitos. Y agregó: "Me decían 'pensalo, tomate hasta mañana', pero no, yo no lo pienso mañana. Lo llamé a Riquelme y le digo 'mañana necesito el club para hacer la conferencia, no juego más'...", relató el Apache antes de hacer pública la razón detrás de la decisión.

"En mi cumpleaños, mi familia me preguntaba todo el tiempo porqué había dejado de jugar y hasta que les dije... 'Dejé de jugar porque perdí a mi fan número 1... Yo tenía ocho años y ¿quién me iba a ver? Él. Entonces, decía '¿para qué más?'. Y me levanté y dije 'no juego más para nadie', aseguró Tevez con la voz quebrada y los ojos llorosos.

Luego, Fantino le preguntó qué iba a ser de su futuro y Tevez sorprendió a todos: "Estoy muy entusiasmado con un proyecto que tengo con mis hermanos y el Chapa Retegui... voy a ser técnico. Tomé la decisión de que voy a dirigir". Además, el Apache reveló cuál es su sueño en esta nueva faceta: "Estamos armando un proyecto muy bueno, me entusiasma y estoy muy enganchado [...] Veo al futbolista más humanamente. Estoy para dirigir".

Por otra parte, Tevez aseguró que ser el DT de Boca es su sueño: "Sueño con dirigir a Boca. Me está dando ese cosquilleo igual que cuando jugaba, por eso estoy seguro de lo que quiero hacer".

¿Se dará su primera experiencia como técnico con los colores azul y amarillo, pero dirigiendo a Rosario Central?