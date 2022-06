El lamento de Gallardo ante la racha de partidos sin goles de River: "Nos faltó..."

En Santa Fe, River perdió ante Colón y, aunque tuvo buenos momentos de juego, la preocupación de la falta de gol sigue creciendo: el Millonario acumuló el tercer partido sin triunfos ni goles, por lo que la próxima salida de Julián Álvarez y la falta de un reemplazante empieza a generar incertidumbre. A pesar de esto, Marcelo Gallardo pidió calma ante la pólvora mojada de su equipo: "No es para alarmarse", aseguró.

River suma dos empates en 0 y una derrota en lo que va del torneo pero Gallardo no quiere que se olvide la cantidad de goles que marcó su equipo en el último semestre ni que esta falta de poderío ofensivo genere frustración entre sus dirigidos y la gente: "Estamos en una racha adversa, no es para alarmarse sino para atraveserla sin desesperación y sin generar ninguna frustración negativa, que eso se instale y se genere una molestia. Es una racha negativa pero no nos olvidemos que antes de este inicio habíamos terminado la participación en la Libertadores con muchos goles".

Luego, Gallardo agregó que la falta de eficacia no contribuye al estado emocional de los futbolistas: "Hay que saber diferenciar que a veces el estado emocional en los momentos favorables, cuando no los podes resolver con gol, a veces eso te genera cierto estado de ánimo que, claro, 'no los podemos aprovechar'".

"Porque tuvimos buenos pasajes en el partido. Después, fue un partido vibrante, en el que tuvimos el control y tuvimos chances... nos faltó tomar mejores decisiones", analizó Gallardo.

Por último, el Muñeco hizo mucho hincapié en la toma de decisiones de sus futbolistas de cara al gol: "Eso sí, mejores decisiones a la hora de terminar las jugadas, ahí se marca la diferencia. Pero bueno, eso, nos está faltando confirmar los buenos momentos".