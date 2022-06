Barcelona dejó libre a Dani Alves: su descargo en Instagram y el criticado comentario de Xavi

Luego de firmar su vuelta al club a fines del 2021, a sus 39 años Dani Alves fue notificado de que, a partir del 30 de junio, no seguirá vistiendo la camiseta de Barcelona. El jugador más ganador de la historia se encuentra de vacaciones junto a su familia tras disputar los dos amistosos con la Selección de Brasil en la doble fecha FIFA. De esta manera el brasilero deberá buscar nuevo club en la previa de lo que será el Mundial de Qatar 2022. En su cuenta de Instagram, Alves realizó un emotivo posteo y, ante la sorpresa de los usuarios, recibió el saludo de Xavi Hernández, DT del Barça que decidió prescindir del lateral derecho.

"Queridos culés. Ahora si llego la hora de nuestra despedida. Fueron más de 8 años dedicados a ese club a esos colores y a esa casa, pero como todo en la vida, los años pasan, los caminos se desvían y las historias son escritas por algún momento en lugares distintos y así fue. Intentaron despedirme pero no pudieron hacerlo, pues ustedes no pueden imaginar, o sí, lo resistente y resiliente que soy", comenzó el escrito.

Además, añadió: "Pasaron otros muchos años hasta que el fútbol y la vida que como siempre, son muy agradecidos con aquellos que les respetan, decidieron darme la oportunidad de volver aquí para poder decir adiós. Pero no un adiós sin antes agradecer a todos los que están detrás de los focos, todos los que hacen con que lo nuestro sea perfecto, a todos ellos; GRACIAS".

A la hora de recordar a los trabajadores del club, expresó: "Me gustaría agradecer también a todo el staff por la oportunidad que me dieron de volver a este Club y poder vestir otra vez esa camiseta tan maravillosa, no sabe lo feliz que soy. Ojalá no echen de menos mis locuras y mi felicidad diaria. Ojalá también aquellos que si quedan cambien la historia de ese hermoso club, lo deseo de corazón".

Para finalizar, sentenció: "Fueron 23 títulos conseguidos: 2 tripletes, 1 sextete ¡y un gran libro de oro escrito! Cierra un ciclo muy lindo y se abre otro mas desafiador aún. Que el mundo nunca olvide: UN LEÓN, AUNQUE TENGA 39 AÑOS CONTINÚA SIENDO UN GOOD CRAZY LEONNNN. Para siempre, ¡VISCA AL BARÇA!".

Un saludo inesperado

En menos de una hora, el video publicado superó el millón de reproducciones y los 17 mil comentarios. Uno de los primeros, y quizás de los menos esperados, fue el que escribió Xavi Hernández. "EJEMPLO en cualquier sentido de la palabra. Gracias por todo amigo", escribió el DT del Culé, quien rápidamente fue criticado por los usuarios, que defendieron a Dani Alves y le objetaron la decisión tomada.