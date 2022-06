La lapidaria sentencia de Fernando Niembro sobre Boca que asombró a sus compañeros: "Es un equipo..."

En la previa del increíble partido entre San Lorenzo y Arsenal, que el Ciclón perdía 1-0 al entretiempo, pasó a ganar 3-1 en once minutos y se lo empataron 3-3 en 120 segundos, Fernando Niembro, que comentó el partido para ESPN Premium, participó de la previa en F90, el ciclo del Pollo Vignolo, y dejó una sentencia sobre Boca que hizo ruido.

El debate giraba en torno al nivel del fútbol argentino, cuando el experimentado periodista deportivo tomó la palabra y lanzó: "Si uno tuviera que hacer un racconto de lo que compraron River y Boca en este último tiempo, se llevaron lo mejor. Bueno sería que comprando lo mejor por lo menos no sean atrayentes sus partidos (en la Liga Argentina). Pero el campeonato argentino no lo juegan Boca y River. Y este Boca y este River no atraen. ¡Boca viene de perder con Central Córdoba de Santiago del Estero! ¡River no encuentra el gol!".

Ante el asombro de sus compañeros, el Ruso Manusovich intervino y le dijo: "Pero Boca en el último tiempo mostró tal vez la mejor versión de la era Battaglia". A lo que Niembro le respondio: "Bueno, ese es un punto de conformismo. Viendo a algunos otros equipos de Boca, quedarse satisfecho por lo que produce hoy es una medida, un gusto, no lo puedo objetar, pero sinceramente para mí es inmirable, si vale la palabra. ¡Inmirable!". En el estudio hubo un silencio tenso.

Minutos después, el Cholo Sottile dijo "si yo le pregunto a Fernando cuál es el mejor equipo del fútbol argentino no me va a responder Boca, y Boca es el último campeón. Entonces fue el mejor del torneo, pero eso no lo hace ser el mejor del fútbol argentino. ¿Cuál es para vos, Fernando, el mejor equipo del fútbol argentino?". Y Niembro respondió: "No, no puedo ser definitivo porque no hay un mejor equipo del fútbol argentino. Van pocas fechas... Te podría decir que en la Copa Libertadores Estudiantes me parece un buen equipo".

"Viste que no me dijiste al campeón", lo apuró Sottile, sabiendo que Niembro históricamente fue de la línea de pensamiento que profesa que a los campeones no se los discute. "No, ya te dije que para mí Boca es inmirable. Sinceramente no puedo entenderlo... Tienen que haber sido muy malos todos los otros para que Boca salga campeón. ¡Pero muy malos! ¡Muy malos!".

El cierre lo puso Oscar Ruggeri, tras una risa que acompañó la lapidaria sentencia de Fernando Niembro: "¡Sos picante, guacho, eh!".