El desafortunado comentario de Fernando Niembro en San Lorenzo-Arsenal: "No crean que el VAR es una chica de..."

En el inicio de la tercera fecha del Torneo de la Liga Profesional, San Lorenzo y Arsenal jugaron un partidazo en el Nuevo Gasómetro: el Ciclón empezó perdiendo, lo dio vuelta por 3 a 1, tuvo chances para cerrar la goleada y el equipo de Sarandí se lo empató en una ráfaga impresionante a 10 minutos del final. El comentarista de este apasionante encuentro fue Fernando Niembro, quien tuvo un desafortunado comentario a la hora de hablar de la relación entre el VAR y los árbitros del fútbol argentino.

El VAR es centro de polémica desde que se implementó en el fútbol mundial y su llegada a Argentina no fue la excepción. Las largas y, a veces, innecesarias pausas que se forman como consecuencia de las consultas entre los árbitros en el campo de juego y los que están revisando desde Ezeiza hacen que muchos momentos de los partidos se vuelvan tediosos: "No se enamoren, por favor. Hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada. Termínenla allá en Ezeiza, ¿si? No sé si se aburren, si quieren participar", dijo Niembro ante el parate que llevó analizar la jugada del primer gol de Arsenal.

Luego, Niembro, que antes del partido arremetió contra el Boca de Battaglia ("es inmirable", dijo), utilizó una metáfora fuera de lugar entre los referís y el videoarbitraje: "Ojo que soy defensor del VAR a muerte, es necesario en el fútbol argentino. El problema es creer que es una chica de 17 años". El comentario del periodista causó disgusto entre las redes, donde se viralizó la parte citada, pero no la reflexión completa.

Tras ese desafortunado comentario que se volvió viral, Fernando Niembro cerró su idea con el correr de la jugada: "Digo, esa es la etapa del enamoramiento, a los 17, 18 años cuando uno consigue novia... que el VAR no sea la novia de los árbitros", sentenció.