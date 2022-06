El contundente mensaje de la denunciante de Villa a Boca: “Me hiere verlo jugar, le pido al club un poco de…”

La mujer que denunció a Sebastian Villa por abuso sexual y intento de homicidio, Tamara Doldán, habló por primera vez con la prensa, a horas de conocerse la fecha del juicio oral dispuesta por la Justicia en otra causa que tiene al jugador como imputado por violencia de género.

En una entrevista exclusiva con Infobae, la joven oriunda de Misiones relató que conoció a Villa en 2020, que “tenían una relación de pareja” y que “compartieron cenas con otros jugadores de Boca Juniors”.

Contó también que tiene un hijo a quien no puede atender “como merece” porque aún siente angustia por lo que vivió: ”Es muy difícil porque yo no tengo fuerzas para estar con él. No puedo ser la mamá que era, alegre y creativa. Me divertía muchísimo con él, pero ahora ya no”, lamentó.

La mujer señaló que Villa trató de manipularla hasta un punto donde se sintió culpable por denunciarlo: ”Sebastián sabe que fue grave lo que hizo, porque todo el tiempo me pedía perdón”, dijo.

La denunciante también contó que el jugador intentó sobornarla: "Me ofrecieron 5000 dólares. Félix, que es su mano derecha y amigo, me dijo del dinero para borrar todo. Además quisieron presionar para que vaya a su médico. Me pidieron los nombres de los médicos que me habían atendido en el hospital Penna. Para mí, son como una mafia gigante”, expresó.

Tamara realizó la denuncia en la Justicia, asistió a hospitales donde se constataron sus lesiones, y enfrentó una pericia psiquiátrica, donde advertíeron los traumas propios de una violación “sin signos de fabulación”.

La fiscal le creyó a Tamara y pidió la detención del deportista, pero la semana pasada, el juez de Garantías N°2 de Lomas de Zamora, Javier Mafucci Moore, se negó a autorizar el arresto del jugador.

La mujer dijo que siente "dolor al verlo jugar" y pidió empatía al club ante la situación: “Yo no puedo decidir. Lo único que le pido a Boca, y a todos, es un poco de empatía y de respeto. ¿Por qué lo tienen que inflar tanto? Por lo menos, no sé, que sean un poco más empáticos”, pidió.