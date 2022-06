La reacción del Toto Salvio a los explosivos tuits de su exmujer

"Una vez más priorizando tu PUT... EGO. Una vez más ellos esperándote … y ahí estás, queriendo obligar a dos nenes chiquitos a conocer a alguien QUE NO QUIEREN. SOS MIERDA, SOS BASURA, SOS LA PEOR PERSONA QUE EXISTE". Con ese explosivo tuit en la tarde del domingo, Magalí Aravena, la exesposa de Toto Salvio, decidió hacer público un conflicto familiar con el futbolista de Boca, quien habría intentado presentarles a sus hijos a su nueva novia, Sol Rinaldi, según lo reflejado en ese posteo.

"Me callé MIL COSAS QUE HICISTE para cuidarlos a ellos, pero BASTA. NO ES NO", agregó Aravena en un segundo tuit, destacando ciertas palabras en mayúscula. Los mensajes se dieron un día después de que Salvio se mostrara en Instagram muy acaramelado con su pareja

Acto seguido, retuiteó algunos mensajes de seguidores que se subían a la onda expansiva de los posteos y hasta les respondió a otros que la acusaban de querer perjudicar al delantero xeneize. "El es un pel... Pero aprendé de Pampita, que no les llenaba la cabeza a los hijos a pesar de TODO lo que le hicieron a ella. Los dejaba tener buena relación con la novia de su papá. No les llenes la cabeza como hija de padres separados te digo", le sugirió una seguidora, a lo que ella respondió: "JAMÁS LE HABLÉ MAL. JAMÁS. De ninguno de los dos. ESTOY PDIIENDO TIEMPO PARA MI HIJO, porque no entiende por notas de voz".

"Las dos son hermosas mujeres, ¡¡¡pero hay que respetar a tu ex si se enamoro de otra!!! Es doloroso, ¡¡¡pero resolvelo en terapia, no lo expongas!!! Sobre todo por tus hijos... Horrible", le escribieron desde otra cuenta. "Ella es una bomba divina !!!! Me da pena lo que le va a tocar vivir", contestó Magalí.

"¿Qué necesidad de ventilar todo por acá?", le preguntó otro seguidor. "LO INTENTÉ POR TODOS LOS MEDIOS, PSICOLOGA, ABOGADOS, FAMILIARES, Tal vez como le importa tanto su imagen, entiende por acá que NO ES NO. Y que a los nenes se les da tiempo de calidad y AMOR. No solo posar para la fotito y obligarlos . Tienen su tiempo", se justificó ella.

Qué hizo Salvio tras los tuits de su ex

Ya en la noche del domingo y media hora antes del partido que Boca a la postre perdería ante Central Córdoba en Santiago del Estero sin la presencia de Salvio, lesionado, Magalí Aravena tuitó: "Fin del tema. Creo que ya entendió".

Un hincha de Boca, polémico, comentó: "Traducción: ya llegó la plata", a lo que la exmujer del Toto respondió contando lo que hizo el jugador luego de los polémicos mensajes de ella: "No, pel.... Le escribió a su hijo diciéndole que va a respetarlo. Bobo. ¡¿Tanta necesidad de plata tenés que pensás que todo es eso?!".