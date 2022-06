La elocuente respuesta de Carbonero cuando le preguntaron si se va a Racing: “Si se da…”

Faltaba la palabra de Johan Carbonero, posible refuerzo de Racing en los próximos días. El extremo por izquierda de Gimnasia fue la gran figura en el triunfo por 2 a 0 ante Patronato en el Bosque este viernes y al finalizar el partido se refirió a la chance de arribar a la Academia.

Consultado por su posible arribo al conjunto de Avellaneda, el colombiano de 22 años fue concreto. "Me pone contento la posibilidad de jugar en un equipo grande como Racing, ojalá se de", aseguró Johan. Además, el delantero que le convirtió un golazo al Patrón se mostró muy al tanto de la actualidad del conjunto de Gago. "Sería mentira si dijera que no estoy atento. Lo he visto, el equipo juega bien. Lastimosamente quedó afuera de la Copa Argentina pero juega muy bien a la pelota", agregó Carbonero, posible refuerzo de Racing.

En cuanto a las negociaciones entre Once Caldas (dueño de una parte del pase), Gimnasia y Racing, Johan Carbonero dio cuenta de que las tratativas no son sencillas. En este sentido, aseveró: "Hay trabas que se están solucionando entre Gimnasia, Once Caldas. Ojala que se resuelva pronto".

Fernando Gago ya levantó el pulgar para que avancen por Carbonero ya que lo considera una pieza fundamental para aumentar el desequilibrio en el uno contra uno. El jugador del Tripero es muy rápido, gambeteador y con un potente remate desde media distancia. Las tres cualidades las puso en práctica este viernes para marcar el primer tanto del Lobo. Sus condiciones no están en duda, pero su contratación genera rechazo en buena parte de los hinchas por sus problemas afuera de la cancha.