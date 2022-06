Messi revolucionó el cumpleaños infantil del hijo de su cuñada

Luego de una temporada histórica, en la que por primera vez vistió otra camiseta que no sea la de Barcelona, Lionel Messi se encuentra en su ciudad natal disfrutando de unas merecidas vacaciones. A la espera de volver a Francia para comenzar la pretemporada con el París Saint Germain, el capitán de la Selección argentina aprovechó para, junto a su familia, decir presente en el cumpleaños de su sobrino.

En este contexto Ana Paula, quien encabeza el grupo infantil Choke los 5, contó detalles de lo que fue un evento que no olvidará nunca: "Fuimos a un evento que era para un familiar de él. Organizamos el cumpleaños de un niño y tomamos el evento con la misma seriedad y valoración que la de cualquier otro. No me pusieron condicionamientos ni requisitos. Coordinamos como con cualquier otro cumple: el lugar del festejo, la temática, el tiempo del evento, yo seleccioné a mi equipo de trabajo y listo. Claro que después tuvo el condimento particular de que estaban Messi, sus hijitos y su familia".

Además, sobre el festejo del hijo de Paula Roccuzzo, añadió: "Sabía que podía estar Antonela con los nenes. Era una oportunidad de la familia de reunirse con los Messi, que no suelen estar. Entonces sabía que ella iba a estar pero no Leo. No tenía la confirmación de que iba a asistir, pero en el momento en el que llegó al salón me avisaron y con mi grupo de trabajo hablamos para manejarnos con total normalidad, como con cualquier otro cumpleaños. Cuando llegó, entró, se sentó en una mesa con total simpleza y humildad. Como uno más".

"Estoy temblando. Yo no me esperaba esto. Desde el momento en que la hermana de Antonela me contrató sabía quiénes eran, pero no que ellos iban a venir y yo trabajé como con cualquier vecino de la ciudad de Rosario. Todo transcurrió normalmente. Fue un cumple infantil de los muchos que hacemos habitualmente, pero hoy caigo en lo que implica la figura de él porque desde que me levanté tengo el teléfono estallado, me tiembla el cuerpo", agregó.

Para finalizar, reveló los detalles tras la foto viral: "Al final del evento le pedí permiso para sacarme una foto con él y accedió porque es una persona sumamente humilde y sencilla. Es más, Antonela sacó la foto. Me dijo 'yo les saco', y nos sacamos en grupo para no posar uno por uno. Él me dijo que sí y yo más que agradecida".