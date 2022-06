Qué respondió Scaloni al deseo de Tapia de que siga como DT de la Selección tras el Mundial: “Está claro que…”

El entrenador de la Selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, destacó el partido de mañana ante Italia, al que consideró un rival “muy importante”, y aclaró que su rol hasta el comienzo del Mundial Qatar 2022 será “alertar a los jugadores de que deben seguir compitiendo” y que “nadie puede relajarse”.



“Me gusta hablar con los jugadores y transmitirles que lo importante acá es no sentirse invencible. Esta bien sentirnos un buen equipo, que somos campeones de la Copa América y que la gente disfrute, pero el camino sigue, no nos podemos dormir en eso y los jugadores lo saben", dijo a la prensa en una conferencia ofrecida en Londres antes de la Finalissima.



“Tengo que alertar a los jugadores, hay que seguir compitiendo, que nadie se relaje porque esto está empezando y todos debemos tirar para adelante. Lo más importante es el objetivo trazado de acá a noviembre, seguir con la línea de juego que estamos teniendo. Ese es el objetivo principal", añadió.



Y ante los movimientos de los jugadores con la apertura del mercado de pases, el DT dijo: "No nos metemos en la decisión sobre en qué club juegan los futbolistas. Yo estuve en esa posición y puede ser riesgoso dar un consejo o condicionar. Lo más importante es que el jugador decida y juegue, independientemente de la liga. Valoramos el rendimiento y no dónde juegan".



"Después. de los 26 que van a ir al Mundial, van a surgir de los que venimos convocando permanentemente. Si hoy hay 30, seguramente saldrán uno por línea . Y de los cuatro arqueros que tenemos ahora van a ir tres", aclaró el entrenador argentino.



"Por ahora no hay confirmación de que sean 26 y no 23 los que van a ir al Mundial. La FIFA está demorando la respuesta sobre ese punto", amplió.



Y finalmente le agradeció al presidente de AFA, Claudio Tapia, por haber dicho ayer que la idea es renovarle el contrato después del Mundial de Qatar, "pero no hay apuro por eso, ya que el diálogo es muy bueno y constante".



"Pero como ejemplo a seguir está lo que pasó con Roberto Mancini e Italia, un país con enorme historia que le renovó a su entrenador más allá de no haberse clasificado al Mundial de Qatar. Está claro que hicieron las cosas bien. Y el camino a seguir es ese, con este tipo de jugadores y esta forma de jugar. Después, no es tan importante quién esté sentado en el banco", concluyó.