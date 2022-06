El motivo por el que Dibu Martínez uso el buzo de Armani en la premiación de Argentina campeón

La Selección argentina se quedó con la Finalissima tras golear a Italia y sumó una nueva estrella a su rico palmarés, además de estirar el enorme invicto que posee desde la llegada de Lionel Scaloni. Pero en la premiación se dio un particular hecho que a muchos le llamó la atención y es que Emiliano Martínez recibió la medalla con la camiseta de Franco Armani.

Muchos pensaron que se trató de un gesto del arquero del Aston Villa hacia el de River, sin embargo explicaron que como regaló su buzo, y Dady (el utilero) le dijo que no podían subir con la camiseta especial que les dieron después, entonces se puso la de Armani, que perdió la titularidad en la Selección cuando se contagió covid en aquel brote masivo que sufrió el equipo de Marcelo Gallardo y Enzo Pérez se hizo cargo del arco.

En ese momento Martínez tomó la posta y no la soltó más. Fue clave en la obtención de la Copa América y también en partidos claves de las Eliminatorias. Seguramente, ante Estonia, será el turno del "Pulpo" que cada vez que tuvo minutos respondió y dio tranquilidad al cuerpo técnico.

"Es algo increíble. Salir campeón en el Maracaná y Wembley es un sueño del que todavía no sé si me voy a despertar", dijo "Dibu" en declaraciones televisivas. "Sabíamos lo bueno que son ellos (Italia), no los dejamos dar vuelta en ningún momento, los sofocamos, pero podríamos haber hecho más", continuó en su análisis. "Ojalá que celebren todos los argentinos como yo", dijo.