Uno de 'Los Galácticos' se lamentó por no llegar a River: "Me quedé con ganas de..."

Quince fueron las temporadas en la que José María Gutiérrez Hernández, más conocido como Guti, defendió los colores del Real Madrid. El español, actual entrenador (que fue ofrecido -y rechazado- en Vélez Sarsfield) se retiró de la actividad en el 2012 tras disputar sus últimas dos temporadas en Besiktas de Turquía. En aquel momento, ya como jugador libre, estuvo a un paso de convertirse en jugador de River Plate, pero él mismo se encargó de rechazar la oferta.

En diálogo con Infobae, el multi campeón con el Merengue se encargó de despejar cualquier tipo de dudas con respecto al rumor: "Todo lo que se dijo fue verdad. Como yo me casé con una argentina, tengo familia en Tucumán y me contactaron a través del hermano de mi mujer. No me llamó el presidente del club directamente, pero me enviaron una propuesta a través del hermano de mi mujer".

No voy a ir a jugar a River y la verdad es q no me apetece jugar en argentina aunque les doy las gracias por el interés. — JOSE MARIA GUTIERREZ (@GUTY14HAZ) July 20, 2012

Además, Guti no ocultó su lamento por no haber tenido la posibilidad de vestir la camiseta del Millonario en un partido ante Boca: " Lo pensé, pero consideré que no era el momento porque ya estaba cansado de jugar y prefería estar con mi familia y mis hijos. Quería tener una vida totalmente distinta a la del futbolista, pero es verdad que me quedé con ganas de jugar un Superclásico".

En cuanto a Fernando Gago, uno de los argentinos con los que compartió plantel en el Real Madrid, expresó: "A Fernando lo conocí cuando él era un niño, porque llegó cuando era muy joven al Real Madrid. Recuerdo que era muy tímido y que le costó adaptarse al fútbol europeo. De todos modos se veía que tenía mucha calidad e imagino que le gustará entrenar de la misma manera que lo hacía en las canchas. Se percibe que sus equipos tienen la mentalidad de imponer el buen fútbol, brindando un buen trato al balón".

Para finalizar, se refirió a la magnífica temporada que está atravesando Karim Benzema: "Es que si no se lo dan este año, creo que no se lo van a dar nunca. No hay una temporada tan clara como ésta en la que ha demostrado que está por encima de los demás. No conozco a ningún otro jugador que haya estado en los momentos determinantes en su equipo, tanto en La Liga como en la Champions, tan acertado como ha estado Karim. Sería una locura que no le dieran el Balón de Oro".