Javier Pinola no ocultó su felicidad tras el triunfo de River: "Estoy feliz por volver..."

Tras varios partidos sin tener participación, Javier Pinola, a sus 39 años, completó los 90 minutos en el triunfo de River ante Platense en el marco de la décimo cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional. El defensor central se mostró conforme con la victoria de su equipo y no ocultó su felicidad por haber sido de la partida en el equipo de Marcelo Gallardo.

"Hicimos un buen partido a pesar de que varios de los que jugamos no veníamos teniendo minutos. Pero lo importante es que cuando no te toca uno lo vive triste, porque es lógico que el entrenador elija los jugadores, pero cuando uno tiene la oportunidad pueda mostrarse para ser una opción en el futuro. Por eso todos intentamos mantener la idea de juego", manifestó en conferencia de prensa.

En cuanto a lo personal, Pinola mostró todo su entusiasmo: "Y personalmente me sentí muy bien, porque estoy feliz por volver a jugar. Siempre sostengo que hay que prepararse para cada momento". Y añadió: "Estoy muy tranquilo, con ganas de jugar, porque no es fácil sobrellevar lo de estar afuera, pero por algo estoy acá: porque estoy a la altura de lo que demanda River".

El próximo rival del Millonario en cuartos de final será Tigre, el miércoles a las 21.30 , en el estadio Monumental. "Son rivales interesantes. Y esta es una definición que a nosotros nos gusta, a partido único, y vamos a estar preparados para lo que queda de acá al 25 de mayo, porque pretendemos terminar arriba en todo", soltó en cuanto a los siete equipos que acompañan a su equipo en la definición.

"Lo positivo es que estamos bien en la Libertadores y clasificamos a cuartos en el torneo local. Estamos en buen nivel pero siempre hay margen de mejoría y los que no teníamos minutos nos tenemos que acercar a los que no estaban jugando para que no se resienta la estructura", sentenció.