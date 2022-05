El mea culpa del presidente de Gimnasia tras la polémica con Argentinos: "Lo decimos con desazón"

Horas después de que se definieron los clasificados de la Zona A, una particular confusión encendió una polémica que finalmente no fue tal. Es que, según Gimnasia de La Plata, Kevin Mac Allister tenía cinco amarillas y no podía jugar el partido frente a Unión de Santa Fe, que terminó sellando el pase de Argentinos Juniors a los cuartos de final con gol de... Kevin Mac Allister. El Lobo elevó un reclamo a la AFA para que revisen esta confusa situación, pero el organismo tenía la constancia de sólo cuatro tarjetas amarillas y desactivó la bomba.

La amonestación que Gimnasia aducía que no se había computado era justamente ante el equipo platense (2-2 en la quinta fecha), pero en el mediodía del lunes el presidente del Lobo reconoció el error con mucha altura y amargura: "Vimos el partido nuevamente. El videograph nos confunde a todos. Figura Mac Allister amonestado pero no fue amonestado. Hablamos a la noche con todos, inclusive con Tapia, se revisaron los partidos y Pitana sostenía que no había amonestado a Mac Allister, la amarilla que faltaba era contra Gimnasia", contó Gabriel Pellegrino en la radio platense Cielosports.

En la misma línea, agregó: "Lo decimos con cierta desazón porque no se nos dio la clasificación, pero era algo que correspondía. Si se daba, íbamos reclamar, más allá de que la gente de Argentinos es amiga. Coincidía todo. Las declaraciones de Milito cuando respondía que iba a tener que poner a otro en su lugar. Todo daba para pensar que teníamos que ver el material, es decir, el partido".

El domingo, cuando la polémica recién acababa de nacer, la cuenta oficial de Argentinos Juniors había decidido hacer un provocador posteo. En el mismo el club subió una foto del festejo de gol del defensor, acompañada de la frase: "Si lo quieren encontrar, acá está Kevin Mac Allister. Nos vemos esta semana en La Plata". Sin embargo, minutos después el club decidió eliminar el tuit.

Así las cosas, Argentinos visitará a Estudiantes en La Plata el miércoles a las 19:15 horas por un lugar en las semifinales. El ganador del cruce irá con el vencedor de River-Tigre.