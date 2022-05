El descarnado mea culpa de Cóccaro tras la eliminación de Huracán: “Siento que…”

A Huracán se le dieron los resultados que esperaba, pero no hizo sus propios deberes. Si el Globo lograba sumar de a tres ante Independiente en Avellaneda, se hubiese clasificado instantáneamente a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Atento a este contexto y con la desilusión a flor de piel por no haber logrado el objetivo, Matías Cóccaro le envió un contundente mensaje a los hinchas a través de las redes sociales.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram, el Zorro manifestó todo su dolor tras la eliminación en Avellaneda. "Difícil describir lo que siento en este momento, mucha angustia, desilusión , tristeza, rabia no se como describirlo, fueron meses de laburo para quedar en la puerta me deja un sabor muy amargo. Este grupo en las más difíciles dio la cara y peleó hasta el final, siempre espalda con espalda. Orgullo de cada uno de mis compañeros, no se nos dio, pero nada para reprochar", comenzó el posteo.

Con una sentida decepción por lo ocurrido, Cóccaro añadió: "Les pido disculpa a todos por la desilusión, por no darle la alegría de clasificar.. más que nosotros nadie la anhelaba, pero estoy seguro que por algo pasan las cosas y de esto hay que aprender, levantarse y seguir! Estoy convencido que se nos va a dar, siempre todos juntos".

Para finalizar, el goleador de Huracán sentenció: "Reitero, pido disculpas a todo por lo de hoy. Siento que fallamos y es horrible esta sensación, solo queda pedir disculpas y asumir las responsabilidades".