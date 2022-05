¿Puede irse libre? La demora en la renovación de un jugador top de River que preocupa a Gallardo

Un impensado dolor de cabeza mantiene intranquilo a Marcelo Gallardo. Es que una gran figura de River podría marcharse libre a final de año teniendo en cuenta que todavía no se ha llegado a un acuerdo para estirar su vínculo: Nicolás De La Cruz. El uruguayo está en conversaciones para hacerlo pero las negociaciones siguen sin definirse.

De hecho, el propio entrenador está solicitándole a Jorge Brito (presidente del club) y al resto de los directivos que lleguen a un acuerdo lo antes posible para que el volante no tenga manera alguna de negociar con cualquier institución y que, además, no corra la misma suerte de Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri quienes fueron separados del plantel por no renovar su contrato.

Desde la llegada de la actual dirigencia, la política con los futbolistas que no pretenden estirar su vínculo cambió y directamente son apartados del resto del grupo hasta definir su situación. En anteriores temporadas fueron muchos los futbolistas que se marcharon con el pase en su poder y es algo que pretenden cortar tomando estas terminantes decisiones.

Matías Patanian, vice de la institución, contó días atrás que las negociaciones están encaminadas y que "hay optimismo", en concretarlo pero hasta el momento no hay mayores novedades. Mientras tanto, el Charrúa se prepara para afrontar un nuevo compromiso por la Copa de la Liga que será mañana ante Platense en el Monumental.