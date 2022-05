El DT del Manchester United confesó que quiso a una figura de River y los dirigentes lo bocharon

Ralf Rangnick, actual entrenador de Manchester United, confirmó que quiso reforzar al equipo en el mercado de pases de enero con Julián Álvarez, pero que la dirigencia no lo tuvo como opción. En Sky Sports, el entrenador hasta fin de temporada de los Diablos Rojos señaló que tuvo tres posibles refuerzos para el equipo, pero que por motivos dirigenciales no llegaron.

"La respuesta en ese momento fue no, no había ningún jugador en el mercado que realmente pudiera ayudarnos, hubo algunos, Díaz que ahora está en Liverpool, Álvarez que estará en Manchester City en el verano, Vlahovic que en ese momento todavía estaba con la Fiorentina", reveló ante la sorpresa de los entrevistadores.

Rangnick mostró su enojo con la dirigencia del United, que con la salida de Anthony Martial al Sevilla en el anterior mercado de pases, no quiso sumar ninguno de los posibles refuerzos y afirmó: "Hablé con la junta y dije que no deberíamos al menos hablar y tratar de analizar si podíamos obtener un jugador en préstamo o como contrato permanente, pero al final la respuesta fue no".

Álvarez había sido observado por ojeadores del Manchester United en el cierre de la temporada 2021, precisamente en su esplendor deportivo, cuando fue goleador de la LPF de la que River se consagró campeón y también decisivo en la final del Trofeo de Campeones frente a Colón. Los informes llegaron a Rangnick. Y pidió por Julián, pero recibió como respuesta un rotundo no.