Racing empató con San Lorenzo y se clasificó primero de su zona

Racing Club se aseguró hoy el primer puesto de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, al empatar 1-1 de visitante con San Lorenzo en encuentro de la última fecha de la fase inicial.

Los goles del partido, jugado en el Nuevo Gasómetro y arbitrado por Fernando Espinoza, fueron anotados por Javier Correa para la "Academia", a los 42 minutos del primer tiempo, y Agustín Martegani, para el local a los 25m del complemento.



Con el empate, la "Academia" alcanzó las 30 unidades y ya es inalcanzable para su escolta, River Plate, que tiene 26 y el domingo recibirá a Platense. En la próxima instancia Racing se enfrentará con el cuarto de la zona B, hasta aquí Aldosivi de Mar del Plata, curiosamente el exequipo de Fernando Gago.



San Lorenzo empezó mejor, aprovechando los desacoples de la formación alternativa que presentó Gago, quien -aunque falta más de una semana- eligió cuidar a los habituales titulares para la definición de la fase inicial de la Copa Sudamericana.



En ese marco el local tuvo algunas aproximaciones peligrosas: a los 3m "Uvita" Fernández probó de media distancia y el remate salió apenas desviado; y a los 28m "Chila" Gómez respondió bien dos veces ante Martegani tras un gran pase de Silva.



A esa altura el local hacía diferencia con el buen trabajo de Elías Jalil y Cerutti por la derecha y Martegani en el medio; y un tiro libre del propio Cerutti obligó a un nuevo esfuerzo del arquero Gómez.



Pero Racing, que no había hecho méritos, se puso en ventaja antes del entretiempo: Garré aprovechó una mala salida de Elías, robó y asistió a Correa para el 1 a 0 ante la salida de Torrico.



El público "azulgrana", muy hostil con el equipo en las últimas jornadas, esta vez entendió que la derrota parcial era una injusticia y en la salida al descanso despidió a los jugadores con aplausos.



El equipo de Fernando Berón (en su último partido, ahora volverá a las inferiores), salió a buscar el empate desde el inicio del complemento. Y rápidamente generó una ocasión, con un tiro de Martegani por arriba del travesaño.



Enseguida volvió a quedar cerca de la igualdad, con un cabezazo de James, tras córner de Cerutti, que sacó Gómez. El arquero "académico" ya se había transformado en la figura. Hasta que la insistencia de San Lorenzo tuvo premio.



A los 25m, en una buena jugada con la que fueron llevando la pelota de derecha al medio, Martegani sacó desde afuera del área un zurdazo espectacular que se metió arriba a la izquierda de "Chila", que esta vez no pudo hacer nada.



Con el empate, San Lorenzo bajó su intensidad y le cedió la pelota a Racing. Que la manejó con paciencia y tranquilidad, pero sin crear demasiado riesgo frente a Sebastián Torrico: de todos modos el punto le daba lo que buscaba, el primer puesto de su zona.



En cualquier caso su gran preocupación es el problema que sigue teniendo para encontrarle el lugar ideal al volante colombiano Edwin Cardona, que llegó como figura y todavía no rindió.



Mientras tanto San Lorenzo, eliminado hace rato, espera recuperar la normalidad con nuevas elecciones y, desde ahí, ya sin Marcelo Tinelli ni Matías Lammens, armar otro proyecto dirigencial y futbolístico para el que hay varios candidatos, desde el regreso de Néstor Gorosito hasta la llegada de Julio Falcioni.