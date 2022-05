La polémica frase del Kun Agüero sobre Diego Latorre en vivo: "Tiene la…"

Sergio Agüero estuvo en vivo durante el duelo que finalizó con una nueva clasificación épica del Real Madrid, que venció al Manchester City en el alargue, y lanzó un comentario que se volvió viral. Fue justo cuando el Merengue marca el tercer gol, lo hizo Karim Benzema, y (junto a Carlos Tevez), expresó: "¿Sabés quien tiene la culpa Carlitos?", y el apache responde: "Latorre".

Y el Kun agregó: "Diego Latorre dice, 'Benzema no apareció en todo el partido', que esto, que el otro, asistencia y gol de penal. No te puedo creer". Tevez, mientras Agüero hablaba no pudo contener la carcajada y el momento recorre las redes sociales. Habrá que ver si el comentarista le responde, o todo queda en un simpático video.

El equipo español definirá la Champions ante el Liverpool, dos de los equipos más coperos de Europa, se reeditará por tercera vez en una final. Se enfrentaron en la edición 1980/1981, con triunfo de los ingleses por 1-0; y en 2017/2018 con victoria para los españoles por 3-1. El Madrid no jugaba una final desde esa consagración ante el Liverpool, que se coronó el año siguiente.

La final se jugará el próximo 28 de mayo en el Stade de France de Saint Dennis, en Francia, donde el Madrid buscará el título 14 y el club de la ciudad donde nacieron Los Beatles irá por séptima estrella.