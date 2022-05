La llamativa descripción que hizo Cascini de Riquelme como dirigente de Boca: "Está..."

Por primera vez desde que es miembro del Consejo de Fútbol, Raúl Cascini habló con sus excompañeros de ESPN F90 sobre el presente de Boca, la continuidad de Sebastián Battaglia, la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores y más. Aunque tuvo varios cruces picantes, el Mosquito se distendió en un momento y bromeó con el rol de Juan Román Riquelme en el Xeneize.

Desde la campaña en 2019 y durante toda su gestión, Riquelme siempre destacó la presencia de exjugadores en cada sector del organigrama del fútbol de Boca. Dentro de este, Cascini tiene un rol fundamental como miembro del Consejo y, entre tanto fuego cruzado que hubo en la entrevista, hizo un comentario gracioso a la hora de definir al vicepresidente del Xeneize: “Es muy lindo lo que se vive en el club. Hay un jefe que es Román que está totalmente loco y nos vuelve loco a todos todo el día. Es muy exigente. Está todo el día, se queda en el predio hasta las 3 ó 4 de la mañana... Se duerme muy poco, pero es lo que nos gusta y lo hacemos con mucho cariño”.

Cascini aseguró que “una cosa es tenerlo [a Riquelme] de amigo y otra de jefe” y llamó la atención de los integrantes del programa por la mención de la palabra “jefe”, que no es muy común en el mundo del fútbol.

Cascini y Riquelme no compartieron cancha en Boca pero son grandes amigos.

En medio de las distintas preguntas sobre la actualidad de Boca y la gestión del Consejo de Fútbol en general, Cascini reveló que recibió una dura sanción de Conmebol luego del incidente contra Atlético Mineiro: el dirigente no puede ingresar a ningún partido del Xeneize, ya sea como local o visitante, de competencias internacionales por los próximos dos años. Ese es el motivo por el cual no acompañó al plantel a Bolivia, donde tendrán una parada bravísima contra Always Ready que podría sentenciar su futuro en la Libertadores.

Precisamente, Cascini negó que la obtención de la Libertadores, copa que Boca no alza hace 15 años, sea un condicionante a la hora de la reelección de Jorge Amor Ameal, Riquelme y compañía: “No sentimos que para ganar una próxima elección debemos ganar la Libertadores. Si queremos ganarla y eso es lo que se transmite en el club. Es un objetivo que tenemos y el más lindo de todos. Pero ganar la Copa Libertadores para ganar las elecciones, no. No pensamos en eso y no consideramos e