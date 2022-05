Fórmula 1: la terminante decisión que tomaría Mercedes luego del Gran Premio de Miami

Se viene un nuevo gran premio de Fórmula 1. El próximo fin de semana, la máxima estrenará el circuito urbano de Miami y Mercedes no es optimista. Desde el inicio de temporada los autos se han mostrado por debajo del nivel de Ferrari y Red Bull, pero en Imola el vaso se rebalsó luego de que Max Verstappen le saque una vuelta a Lewis Hamilton.

Ante esto, Toto Wolff habló sobre el confuso presente y, si bien no lo confirmó, analizan ponerse a trabajar en el desarrollo del monoplaza del 2023. "Creemos que ésta es la línea de desarrollo por la que tenemos que ir, aunque es algo complicado de hacer. Antes de tomar una decisión sobre priorizar 2023, tenemos que seguir encontrando más información del coche antes de decir vamos a empezar a cortar las pérdidas y pensar en la próxima temporada", expresó en diálogo con Racing News 365.

Donde, además, agregó: "Si tuviésemos una base clara para empezar a desarrollar el coche y desbloquear más potencial, hubiéramos empezado a hacerlo hace cinco meses. Tenemos que entender lo que hemos hecho mal. Creo que la clave en este momento está en el suelo".

"Tenemos ideas y conceptos interesantes que estamos explorando y tenemos que encontrar la forma en la que introducirlas en el coche. No diría que el concepto del W13 es incorrecto. No tienes que olvidarte de las partes buenas, es algo que debes mantener. No obstante, hay áreas fundamentales que no nos permiten desbloquear todo el potencial que creemos que tiene nuestro coche, por lo que debemos recortar las pérdidas", sentenció el austríaco.