El visceral mensaje de Messi al Kun Agüero tras otra remontada histórica del Real Madrid: "¡Dejate de…!"

Meses atrás, Lionel Messi padeció con el PSG una de las tantas remontadas épicas que tuvo el Real Madrid en esta edición de la Champions League. Y ese partido fue muy similar al de esta tarde, donde el Merengue eliminó al Manchester City. Los ingleses lo ganaban, pero en dos minutos se lo dio vuelta para definirlo en el alargue. Durante la transmisión, Sergio Agüero compartió su reacción con Oscar Rugerri y Carlos Tevez, hasta que sorpresivamente apareció el astro argentino quien mensajeó al Kun.

"Me escribe Leo", le dice el ex Barcelona a Carlitos y agrega: "Dejate de joder, boludo, no puede ser". Tevez, al escucharlo, le responde: "Es una locura, todos los partidos así no podes ganar". Luego, Agüero le manda un audio: "Que pasa pa, estoy asado. Estoy laburando y estoy re caliente. No se puede creer".

"Le mando un audio a Ibai diciéndole 'el or.. que tenés', penal. No se puede creer. Bueno guacho, hablamos, que se yo. Chau pa", le dice con tono de amargura plena. Es la tercera eliminatoria que el Madrid la supera con marcador abajo. Primero fue con el PSG (ida 0-1, vuelta 3-1), Chelsea (3-1 - 2-3 en el alargue) y este miércoles ante los ingleses (3-4 y 3-1 en tiempo extra).

Con el 6-5 en el global frente al equipo de Pep Guardiola, Real Madrid sacó pasaje para la gran final de la Champions League, y buscará levantar la Orejona por 14ta vez en su historia. El partido será el próximo 28 de mayo en el Stade de France, París frente al Liverpool de Jürgen Klopp, Mohamed Salah y Sadio Mané.