El palazo de Noguera a los jugadores de Nacional tras la victoria de Estudiantes: “No nos…”

La gran polémica del partido en el que Estudiantes derrotó a Nacional por la cuarta fecha del grupo C de la Copa Libertadores se dio en el tercer minuto de adición, cuando el tricolor atacaba buscando la igualdad.

Pelota al área en un centro corto sin mayores pretensiones y tras pegar en su cuerpo, el balón da en el zaguero de Estudiantes Fabián Noguera, quien tenía la mano extendida. Wilmar Roldán, de frente a la jugada y en una posición inmejorable, desestimó la acción y le dio continuidad al partido.

Pues bien, cuando ya estaba en su auto, Fabián Noguera habló con la cadena ESPN sobre la incidencia, con una expresión algo irónica: "No fue penal, toco y después toca la mano. No pudieron hacer un gol en 180 minutos y después quieren penal, no sé qué quieren".

Cuando el periodista insiste en si realmente fue mano, el defensa agregó que "sí, pero me toca primero en el cuerpo, no es penal. Yo ni le hablé al árbitro, si no cobró; estuvo bien en no cobrarlo".

Estudiantes lleva 13 partidos invicto desde la derrota con Boca en el torneo argentino del 13 de marzo y está virtualmente clasificado a los octavos de final de la Libertadores: "El equipo tiene mucho huevo, mucho trabajo y humildad fundamentalmente".