El club grande de América que va con todo por Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa, luego de su salida del Leeds United, apareció en el radar de importantes clubes como también de selecciones sudamericanas, como es el caso de Colombia. Sin embargo, hasta el momento, ninguna lo convenció o quizás no llegaron a realizar una oferta formal, algo que sí habría hecho Chivas de Guadalajara, uno de los clubes más importantes de México.

Por medio de sus redes sociales, el periodista deportivo César Luis Merlo dio a conocer la noticia y en su cuenta de Instagram difundió un video donde confirmó que el Loco cuenta con una propuesta formal del Rebaño. "No es un chiste, obviamente no significa que vaya aceptarla, pero sí me confirman que la esta evaluando y están analizando los últimos partidos del equipo para luego tomar una decisión", contó y agregó que también está esperando una charla con directivos colombianos.

Bielsa ya estuvo en México, donde condujo al Atlas, entre 1993 y 1995, y luego estuvo en el América, en la temporada 1995-96. En los Zorros Rojinegros dirigió 76 partidos, de los cuales ganó 29, empató 19 y perdió 28, mientras que durante su estadía en las Águilas, dirigió 32 encuentros: ganó 10, empató 14 y perdió 8. Más tarde estuvo en Vélez y dio el salto a Europa.

Las Chivas preparan el partido en el cual recibirán la visita de los Pumas. En caso de vencer a los capitalinos podrán aspirar en la lucha por el trofeo. Si bien el resultado tendrá relevancia inmediata en el Grita México Clausura 2022, también podría influir en la decisión que la directiva y el propio Bielsa tomen de cara al torneo de Apertura en el próximo semestre.