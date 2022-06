Palermo rompió el silencio y reveló el motivo de su portazo en Aldosivi: "Parece que…"

Mucho se habló sobre la abrupta salida de Martín Palermo de Aldosivi, pero faltaba su palabra. Los primeros rumores indicaban que su renuncia fue por problemas personales, luego apareció el vicepresidente del club para dar su versión y en las últimas horas de este martes el propio titán reveló las causas de su salida del Tiburón.

"Parece que mis objetivos no eran los mismos que los del club. Si proyecto algo necesito que esté en sintonía. No se avanzó con ningún nombre (de refuerzo) porque el mercado está muy parado. Por eso decidí dar un paso al costado", sostuvo el técnico platense, de 48 años. Tras una histórica campaña en la Copa de la Liga Profesional (LPF), en donde el elenco portuario llegó a cuartos de final, el ex DT de Godoy Cruz de Mendoza y Arsenal le puso punto final a su vinculación con la institución marplatense.

"Algunas cosas que sucedieron llevaron al desgaste de la situación. Por eso terminé tomando esta decisión", justifico en FM Brisas (98.5). “Tengo la sensación que lo que logramos lo disfrutaron el hincha y los jugadores. La dirigencia, no”, descerrajó Palermo, quien criticó que el vicepresidente José Moscuzza “no estaba en Mar del Plata a una semana del arranque” del campeonato.

Favio "Yagui" Fernández se hizo cargo en forma interina del plantel profesional de Aldosivi, que este lunes a las 21.30 enfrentará como visitante a Argentinos Juniors, en partido correspondiente a la primera fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF)