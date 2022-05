En Italia siguen lamentando haberse quedado otra vez sin Mundial: "Es una herida que..."

Por Octavio Petrich, especial para MDZ desde Londres

Los periodistas italianos que comparten la sala de prensa de Wembley, en la cobertura de MDZ en Londres, aseguraron en el marco de la previa al partido contra la Selección argentina, que en caso de que la Azzurra gane la Finalissima, ese hecho no bastaría para cicatrizar la herida por no ir al Mundial. Al respecto, Giuseppe Di Stefano, corresponsal de la cadena Sky Sports, afirmó: "Después de la desilusión y el gusto amargo que nos quedó por no clasificar al mundial, es interesante jugar contra un rival importante, aunque desde lo deportivo vale poco”.

Asimismo, Di Stéfano fue categórico al aseverar que, si bien es una Copa oficial que vale como una estrella, no valdría como un consuelo tras el trago amargo que supone no ir al Mundial: "No sería un bálsamo ganar, la herida de quedar afuera del mundial sigue abierta y una victoria no bastará, es un herida que tardará en cerrar, pero si Italia gana creo que deberá tomarse como un nuevo punto de partida para la reconstrucción”, agregó el corresponsal de TV.

Giuseppe Di Stefano, corresponsal de la cadena Sky Sports.

A su turno, el cronista Massimo Ciccognani, director de Futbolpress de Roma, ligeramente con más facilidad para hablar español, también compartió la premisa de su colega acerca de que una potencia de ese calibre se haya quedado sin Mundial: "El pueblo italiano siente un gran dolor por no poder jugar el mundial de Qatar". En tanto, el periodista que viajó como enviado especial para cubrir el partido en la capital inglesa valoró a la selección argentina como un rival de primer nivel: "Se respeta a los multicampeones que tiene Argentina. Hablo de Di María, Messi y tantos otros jugadores fuertísimos consagrados, además como un gran amigo de Italia que es el Papu Gómez", pronunció entre risas.

“El de mañana es un partido muy importante por la relevancia de ambos equipos. La Argentina es uno de los mejores equipos del mundo, tiene jugadores de calidad y experiencia y un gran entrenador como Scaloni, que ha hecho un buen trabajo, ha ganado la copa América después de muchos años y, comparado con Russia, en Qatar corre con más posibilidades de salir campeón", redondeó en su análisis a MDZ.

Ciccognani, un experimentado periodista italiano que sigue a su selección hace décadas.

Wembley, el templo del fútbol mundial que prepara un homenaje a Maradona

Desde la organización del evento, a cargo de UEFA y secundada por CONMEBOL, mantienen hermetismo y misterio y se muestran celosos para dar detalles del homenaje que tienen preparado para Maradona. Los anfitriones no quieren perder la oportunidad de hacer pública una muestra de afecto considerando que esperan un aforo que rondará las 80 mil personas, entre 75 mil tickets que se vendieron, algunas tantas entradas de cortesía por compromisos comerciales y periodistas de distintos lugares del mundo. Al respecto, Scaloni sostuvo en conferencia: “Siempre será emotivo homenajear a Diego, y cualquier ceremonia que se haga para él será eterna y merecida”.

“Es evidente que Argentina e Italia están vinculadas por el afecto a Maradona. De hecho, aunque no quiero atreverme en hablar por todos, creo que a los italianos nos gustaría si Argentina sale campeón, todo por el amor a Diego”, se sinceró Ciccognani, al tiempo que Di Stéfano aseguró: “Es una copa que tiene un valor más emocional por el homenaje a Maradona, que para italianos es lo máximo. Además, en ese sentido será conmovedor porque despediremos a Giorgio Chiellini, nuestro capitán”.